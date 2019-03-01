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iPhone’dan farklı olarak, Apple Watch tam olarak uygulamalarıyla bilinmemektedir. Ancak Apple, sağlık ve fitness takibi de dahil olmak üzere cihazın güçlü yanlarını geliştirmeye odaklanmaya devam ediyor. Yazımızda en iyi Apple Watch uygulamalarını listeledik.

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En İyi Apple Watch Uygulamaları

Her iOS uygulamasını Apple Watch için yayımlamak mümkün olmasa da bilgilere hızlı bir şekilde göz atmanıza yarayan çok sayıda harika seçenek vardır. İşte birkaç farklı kategoride en iyi Apple Watch uygulamalarından bazıları.

En İyi Apple Watch Hava Durumu Uygulaması: Carrot Weather

Sıradan bir hava durumu uygulaması değil. Dışarıda neler olup bittiği hakkında güncel bilgilerle birlikte, bu harika uygulamanın ana özelliği yapay zeka özelliğine sahip olmasıdır. Uygulama ekranınızı sizin için en önemli bilgileri gösterecek şekilde kişiselleştirir.

En İyi Apple Watch Chat Uygulaması: WatchChat

Apple Watch için resmi WhatApp uygulaması olmasa da, bir dizi üçüncü parti seçenek sohbet servisine erişmenizi sağlar. Mevcut olan en iyi seçenek WatchChat’tir.

En İyi Apple Watch Twitter Uygulaması: Chirp

Twitter’daki en son tweet’leri takip etmek için her seferinde iPhone’unuzu çıkarmanıza gerek yoktur. Özellikle Apple Watch için tasarlanan Chirp uygulaması küçük ekranda bile tam özellikli şekilde çalışır.

En İyi Apple Watch Fitness Uygulaması: Workouts++

Apple’ın Watch için yerleşik olarak sunduğu Workout uygulamasına farklı bir bakış açısı arıyorsanız, Workouts++’ı denemelisiniz. Siz çalışırken gerçek zamanlı grafikler gösterir. Egzersiz sırasında podcast dinlemenize bile izin verir.

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En İyi Apple Watch Uyku Uygulaması: AutoSleep Tracker

Yeterli kalitede uyku almak, sağlıklı bir yaşam tarzının büyük bir parçasıdır. Watch için AutoSleep Tracker, gece boyunca uyku kalitenizi izlemek için harika bir yoldur. Her gece uyuduğunuzda izleme otomatik olarak başlar.

En İyi Apple Watch Hesap Makinesi Uygulaması: Calcbot 2

Hesap makineleri, Apple Watch’un küçük ekranını etkin bir şekilde kullanmanın başka bir hızlı yoludur. Calcbot 2 ile basit aritmetikten fazlasını yapabilirsiniz. Uygulamaya kilometre-mil ve kilogram-pound gibi ortak birimler için dönüştürme sunuyor.

En İyi Apple Watch Anime Uygulaması: Next Anime Episode

Pek çok anime hayranı, favori dizilerinin bir sonraki bölümünün ne zaman hazır olacağını bilmek ister. Adından tahmin edebileceğiniz gibi Next Anime Episode, yeni anime bölümleri Japonya’da yayınlandığı anda size haber verir.

En İyi Apple Watch Rahatlama Uygulaması: Headspace

Headspace, stresli bir durumla başa çıkmak için harika bir yoldur. iPhone ve iPad uygulaması mevcut olan en iyi rahatlama uygulamalarından biridir ve çeşitli farklı özellikler sunar. Ancak Apple Watch uygulaması da sakinleşmeniz gerektiğinde kullanışlı olmaktadır.

En İyi Apple Watch Takvim Uygulaması: Fantastical 2

Fantastical 2 birinci sınıf bir takvim ve hatırlatma uygulamasıdır. Takvim etkinliklerini Watch uygulamasında hızlı bir şekilde görüntüleyebilir ve hatta birkaç farklı Apple Watch kadranında görüntülemek için komplikasyonu kullanabilirsiniz.

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