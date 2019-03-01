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Huawei Mate 10 Pro Android 9 Pie güncellemesi geç de olsa ABD’de yaşayan akıllı telefon kullanıcıları için indirilebilir durumda. Bu akıllı telefonun Avrupa varyantı için Android Pie güncellemesi birkaç ay önce yayınlanmıştı.

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Güncelleme ile çoklu uygulamalar arasında geçiş için yeni jestler ve GPU Turbo teknolojisinin iyileştirilmiş ikinci versiyonu geliyor. Settings menüsünde Android Dashboard ve Android Pie’ın dijital sağlık özellikleri cihaza kazandırılıyor.

Huawei Mate 10 Pro Android 9 Pie Güncellemesi

Yapay zeka destekli Advanced Battery, notch desteği, adaptif parlaklık, yeni ses seviyesi çubuğu, güvenlik iyileştirmeleri ve çok sayıda arka plan iyileştirmesi sunulan yenilikler arasında.

Resmi duyurusu Kasım 2017’de gerçekleştirilen Mate 10 Pro akıllı telefon 154.2 x 74.5 x 7.9 mm boyutlarında ve 178 gram ağırlığında. Ürünün 6.0 inç genişlikli AMOLED ekranı 2160 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip.

Tek SIM ve çift SIM destekli modelleri bulunan cihaza 10 nm üretim teknolojili HiSilicon Kirin 970 yongaseti güç veriyor. Bu yongasetinde dört adet 2.4 GHz Cortex-A73, dört adet 1.8 GHz Cortex-A53 işlemci çekirdeği ile Mali-G72 MP12 grafik işlemcisi bulunuyor.

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4 GB / 6 GB RAM, 64 GB / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, arka yüzde 12 MP çözünürlüklü f/1.6 ana kamera ile kayıpsız 2x zoom yapabilen 20 MP çözünürlüklü f/1.6 ikinci kamera, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası ve 4000 mAh kapasiteli pil hazır.

Akıllı telefonun kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıktığını hatırlatalım.

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