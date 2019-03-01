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Huawei Mate 9 serisi ve Nova 2s Android 9 Pie güncellemesi ile ilgili sevindirici bir gelişme söz konusu. Çin merkezli teknoloji firması Huawei, EMUI 9 arayüzü ve Android 9 Pie işletim sistemi güncellemesini birkaç akıllı telefonu için daha hazır hale getirmiş durumda. Firma Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design ve Nova 2s akıllı telefonları için yazılım güncellemesini Çin’de yayınladı.

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Firmanın ana vatanında satılan P10 ve P10 Plus akıllı telefonlar da Google’ın mobil işletim sisteminin son versiyonuna kavuşuyor ancak bu akıllı telefonlar farklı ülke ve bölgelerde Android Pie güncellemesini Aralık ayından itibaren alabilir hale gelmişti. Yine Ocak ayında Android Pie güncellemesini alan Honor 9 ve Honor V9 akıllı telefonların Çin’de satılan varyantları da Android Pie güncellemesini kısa süre sonra elde edecek.

Huawei Mate 9 Serisi ve Nova 2s Android 9 Pie Güncellemesi

Çin dışındaki ülke ve bölgelerde satılmış olan Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design ve Nova 2s akıllı telefonların Android 9.0 Pie işletim sistemi ve EMUI 9 güncellemesini önümüzdeki haftalarda alması muhtemel. Huawei’nin Kasım 2016’da raflardaki yerini alan Mate 9 serisi akıllı telefonları için Android 9.0 Pie işletim sistem güncellemesini yayınlaması da şüphesiz dikkate değer bir gelişme.

EMUI 9 arayüzü EMUI 8’e kıyasla % 25.8 daha hızlı yanıt verme, % 12.9 daha iyi akıcılık, uygulama açılışlarında 102 ms daha az gecikme süresi gibi gelişmeler vaat ediyor. Aynı zamanda GPU Turbo 2.0 teknolojisi ile mobil oyunlarda daha iyi performans sunabiliyor.

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Güncellemeyi alacak olan akıllı telefonlar elbette Google’ın Android Pie güncellemesi ile sunduğu tüm yeniliklere de kavuşuyor.

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