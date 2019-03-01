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Samsung Fold’un ardından Huawei 8 inçlik bir AMOLED ekrana, son derece ince bir tasarıma, birinci sınıf özelliklere ve 5G bağlantısına sahip inanılmaz derecede etkileyici bir katlanabilir akıllı telefon olan Mate X’i tanıttı. Şimdi gözler hangi telefonun daha iyi olduğuna çevrildi: Samsung Galaxy Fold mu Huawei Mate X mi?

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Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X Karşılaştırması

Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold Karşılaştırması

Bu yazıda, katlanabilir telefon alanındaki iki son derece iddialı cihazı karşılaştırıyoruz: Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold tüm özellikleri ve fiyatıyla karşı karşıya. Aşağıda cihazların özelliklerini görebilir ve bunları kolayca kıyaslayarak hangisinin daha iyi olduğuna karar verebilirsiniz.

Samsung Galaxy Fold Huawei Mate X Kısa açıklama Ana ekranı içeride olan katlanabilir telefon Ana ekranı dışarıda olan katlanabilir telefon Katlanma mekaniği Birden çok kilidi olan gizli menteşe Şahin kanatlı menteşe Ana ekran Çentikli 7.3 inç AMOLED ekran

1536 x 2152 piksel Çentiksiz 8 inç AMOLED ekran

2480 x 2200 piksel Ek ekranlar İkincil 4.6 inç “Kılıf Ekran” AMOLED, 840 x 1960 piksel Katlandığında önde 6.6 inç 19.5:9 ve arkada 6.38 inç 25:9 iki ekran Güvenlik Güç butonuna gömülü parmak izi Güç butonuna gömülü parmak izi İşlemci Bilinmeyen performanslı 7nm çip Kirin 980 7nm çip 5G desteği Var, 2.3Gbps hız Var, 4.6Gbps hız RAM 12 GB 8 GB Depolama 512 GB 512 GB Kameralar Toplam altı kamera

3 ön kamera: Kapak üzerinde 10MP, ana ekran üzerinde 10MP + 8MP derinlik algılamalı

3 arka kamera: 12MP ana + 12MP telefoto + 12MP ultra geniş Yeni Leica Üçlü Kamera (selfie için de kullanılır)

Ana + Telefoto + Ultra geniş Batarya 4380 mAh 4500 mAh Şarj Samsung Fast Charge, bilinmeyen hız 55 watt Huawei SuperCharge Fiyat $1980 $2600 Çıkış tarihi 26 Nisan 3 Mayıs

Sayılar karşılaştırma yaparken her zaman güzel ve kullanışlıdır. Bu iki cihazdaki en önemli faktör elbette ekranlarının katlanma şekli. Galaxy Fold’da, ekran cihazın içine katlanır. Bu her şeyden önce pahalı bir cihaz olması yönüyle telefona önemli bir koruma sağlar. Zira en son isteyeceğiniz şey 1980 dolarlık bir telefonun taşırken çizilmesidir. Diğer taraftan bu ikincil ekran hayal kırıklığı oluşturacak şekilde küçüktür; sadece 4.6 inç ve telefonun uzun gövdesine kıyasla garip görünüyor. Bizce gerçekten iyi bir çözüm değil.

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Soldaki Galaxy Fold, sağdaki Mate X, her ikisi de katlanmış

Huawei Mate X ise dışa doğru katlanır. Böylece katlandığında telefonun arka kısmı kapanır. Genel olarak büyük ekranlı şık bir telefon elde edersiniz (en azından bizce). Bu, Mate X’i genel tasarım açısından Galaxy Fold’dan bir adım öne geçiriyor. Ekran boyutu tarafında da Mate X çok daha önde. Ekranının çentiksiz olması büyük avantaj. Ayrıca Leica kameralar şu anda endüstrinin en iyi fotoğraflarını sunuyor. Yine de fiyatının Fold’dan çok daha yüksek olduğunu unutmamak gerek.

Huawei Mate

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