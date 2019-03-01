Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X Karşılaştırması

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Samsung Fold’un ardından Huawei 8 inçlik bir AMOLED ekrana, son derece ince bir tasarıma, birinci sınıf özelliklere ve 5G bağlantısına sahip inanılmaz derecede etkileyici bir katlanabilir akıllı telefon olan Mate X’i tanıttı. Şimdi gözler hangi telefonun daha iyi olduğuna çevrildi: Samsung Galaxy Fold mu Huawei Mate X mi?

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Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X Karşılaştırması

Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X Karşılaştırması
Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold Karşılaştırması

Bu yazıda, katlanabilir telefon alanındaki iki son derece iddialı cihazı karşılaştırıyoruz: Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold tüm özellikleri ve fiyatıyla karşı karşıya. Aşağıda cihazların özelliklerini görebilir ve bunları kolayca kıyaslayarak hangisinin daha iyi olduğuna karar verebilirsiniz.

Samsung Galaxy FoldHuawei Mate X
Kısa açıklamaAna ekranı içeride olan katlanabilir telefonAna ekranı dışarıda olan katlanabilir telefon
Katlanma mekaniğiBirden çok kilidi olan gizli menteşeŞahin kanatlı menteşe
Ana ekranÇentikli 7.3 inç AMOLED ekran
1536 x 2152 piksel		Çentiksiz 8 inç AMOLED ekran
2480 x 2200 piksel
Ek ekranlarİkincil 4.6 inç “Kılıf Ekran” AMOLED, 840 x 1960 pikselKatlandığında önde 6.6 inç 19.5:9 ve arkada 6.38 inç 25:9 iki ekran
GüvenlikGüç butonuna gömülü parmak izi Güç butonuna gömülü parmak izi
İşlemciBilinmeyen performanslı 7nm çipKirin 980 7nm çip
5G desteğiVar, 2.3Gbps hızVar, 4.6Gbps hız
RAM12 GB8 GB
Depolama512 GB512 GB
KameralarToplam altı kamera
3 ön kamera: Kapak üzerinde 10MP, ana ekran üzerinde 10MP + 8MP derinlik algılamalı
3 arka kamera: 12MP ana + 12MP telefoto + 12MP ultra geniş		Yeni Leica Üçlü Kamera (selfie için de kullanılır)
Ana + Telefoto + Ultra geniş
Batarya4380 mAh4500 mAh
ŞarjSamsung Fast Charge, bilinmeyen hız55 watt Huawei SuperCharge
Fiyat$1980$2600
Çıkış tarihi26 Nisan3 Mayıs

Sayılar karşılaştırma yaparken her zaman güzel ve kullanışlıdır. Bu iki cihazdaki en önemli faktör elbette ekranlarının katlanma şekli. Galaxy Fold’da, ekran cihazın içine katlanır. Bu her şeyden önce pahalı bir cihaz olması yönüyle telefona önemli bir koruma sağlar. Zira en son isteyeceğiniz şey 1980 dolarlık bir telefonun taşırken çizilmesidir. Diğer taraftan bu ikincil ekran hayal kırıklığı oluşturacak şekilde küçüktür; sadece 4.6 inç ve telefonun uzun gövdesine kıyasla garip görünüyor. Bizce gerçekten iyi bir çözüm değil.

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Soldaki Galaxy Fold, sağdaki Mate X, her ikisi de katlanmış

Huawei Mate X ise dışa doğru katlanır. Böylece katlandığında telefonun arka kısmı kapanır. Genel olarak büyük ekranlı şık bir telefon elde edersiniz (en azından bizce). Bu, Mate X’i genel tasarım açısından Galaxy Fold’dan bir adım öne geçiriyor. Ekran boyutu tarafında da Mate X çok daha önde. Ekranının çentiksiz olması büyük avantaj. Ayrıca Leica kameralar şu anda endüstrinin en iyi fotoğraflarını sunuyor. Yine de fiyatının Fold’dan çok daha yüksek olduğunu unutmamak gerek.

Huawei Mate

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