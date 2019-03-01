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Samsung’un yeni Galaxy S10’u için ön sipariş vermeyi düşünüyorsanız, ancak telefonun çizikler, alevler ve bükülme denemeleri ile nasıl başa çıkabileceğinden emin değilseniz, endişelenecek bir şeyiniz yok gibi görünüyor. Şirketin geçmiş birkaç amiral gemisine benzer şekilde, yani Samsung Galaxy S10 görünüşe göre bir tank kadar sağlam dizayn edilmiş.

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Samsung Galaxy S10 Dayanıklılık Testinden Başarılı Çıktı

JerryRigEverything tarafından yayınlanan video S10’un dayanıklılığı hakkında iyi bir fikir veriyor. Çıplak elle esnetilebilen telefonlar geride kalmış gibi görünse de, ara sıra bazı düşük profilli markaların bazı modellerinde hala mümkün olduğu görülüyor. Ancak test videosuna bakılırsa ne kadar uğraşırsanız uğraşın Galaxy S10’un arkasındaki üçlü kamera kurulumunu veya önündeki lensi çizmeyi asla başaramıyorsunuz.

Bunun sebebi ise elbette tüm kameraların kalın Gorilla Glass 6 tabakasıyla çevrili olması. Aynı Gorilla Glass 6 aynı zamanda Galaxy S10’un 6.1 inçlik Infinity-O ekranını da kaplıyor. Bu güzel ekranı kazımak yeterince çaba sarf edilirse pratikte mümkün. Bu yüzden Samsung, tüm Galaxy S10 modellerinde standart olarak plastik bir koruyucu sunuyor. Ancak günlük aksesuarlarınız ve madeni paralarınız koruyucu aksesuarı çıkarsanız bile çok fazla hasara neden olmaz.

Dikkat etmeniz gereken şey, ultrasonik parmak izi tarama alanının etrafındaki kısımdır. En son teknolojiye sahip biyometrik sensör ekranın altına gizlendiğinden, camın kırılması parmak izi okuyucusunu neredeyse tamamen devre dışı bırakacaktır.

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Bu kulağa sıkıntılı gelebilir, ancak yapılan testlerde parmak izi sensörünün çalışmayı bırakması için önemli miktarda kuvvete maruz kalması gerektiği anlaşıldı. Sıradan bir kullanıcının günlük hayatta karşılaşmayacağı bir çeşit kuvvetten bahsediyoruz. Yani “normal” çizikler ekran parmak izi okuyucusuna zarar veremez, ancak sert bir yüzeye şiddetli bir düşüş “belki” S10’daki ekran parmak tarayıcısını bozabilir. Tabii tüm bunlar kılıfsız senaryolar için geçerli. Kılıflı bir S10’u muhtemelen hiçbir şey durduramaz.

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