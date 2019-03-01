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Samsung şirketi yeni akıllı telefonları Galaxy S10 ve S10+’taki ekran parmak izi okuyucuları daha iyi koruyabilmek adına cihazlarını ekran koruyucular ile donattı. Şirketin bu hamlesinin bir diğer sebebi de piyasadaki sıradan koruyucuların ekran parmak izi ile uyumlu olmaması. Bu koruyucunun 3 ay garantili olduğu açıklandı.

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Samsung Galaxy S10 Ekran Koruyucusu 3 Ay Garantili

Ekran parmak izi tarayıcısı olan bir telefona ekran koruyucu takmak tarayıcının çalışmasını engelleyecektir. Bu nedenle kimlik doğrulama işlevi artık çalışmayacağından cihazın açılması ve kullanılması imkansızlaşır. Samsung bu karmaşık sorunu kökünden çözme yoluna gitti. Şirket kendisi için benzeri görülmemiş bir hamle yaptı.

Koreli şirket bunu daha önce hiçbir amiral gemisi için yapmamıştı. Ancak Çinli rakiplerinin bir kısmı geçmişte benzer hareketlere gitmişti. Samsung’un özel ekran koruyucusu parmak izi sensörünün kullanılabilirliğini etkilemiyor. Ancak yanılmayın çünkü koruyucuyu “özel” yapan şey parmak izi sensörünün olduğu kısmın kesilmiş olması.

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Bu herkese hitap etmeyecektir. Yine de müşteri memnuniyeti adına olumlu bir adım olduğu söylenebilir. Bahsettiğimiz gibi bu koruyucu 90 günlük garanti kapsamında olacak. Seyahat adaptörü, USB kablosu ve AKG kulaklık seti gibi diğer kutu içi aksesuarlar ise normal şekilde bir yıl garanti kapsamında kalacak. Yani S10 veya S10+‘ı satın aldıktan sonraki üç ay içinde ekran koruyucu ile ilgili bir sorun çıkarsa, ücretsiz olarak değiştirilmesini sağlayabilirsiniz. 3 ayın ardından yeni bir tane taktırmak size 30 dolara mal olacak.

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