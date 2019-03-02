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Oppo F11 Pro, pop-up (üsten açılır) kameralı telefonlar arasına katılacak. Konu oyun oynama veya video izlemeye geldiğinde çentikli ekranlar kesinlikle en kötü seçenekler arasında. Çentikli ekranlar aynı zamanda arayüz tasarlamaya geldiğinde de her şeyi epey meşakkatli hale getiriyor. %91 ekran gövde oranına sahip Oppo F11 Pro buna bir çözüm olacak.

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%91 Ekran Oranına Sahip Oppo F11 Pro

Pew, Pew! The #OPPOF11Pro is coming soon, with a 90.9% screen-to-body ratio for captivating gameplay! 🔫



What’s the first game you would play? 🎮 pic.twitter.com/pEXxraMXvr — OPPO (@oppo) March 1, 2019

Oppo’nun en yeni telefon teaser’ı çentiksiz ve deliksiz ekranlı %90.9’luk ekran / gövde oranına sahip bir telefona işaret ediyor. 1.080 x 2.340 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihaz 6.5 inç gibi devasa bir panele sahip. Sızıntıdan anlaşılan bir diğer detay ise telefonun üsten açılır (pop-up) bir kameraya sahip olacağı. Bu özçekim kamerası 16 MP çözünürlükte fotoğraflar kaydediyor.

Oppo F11 Pro Özellikleri

Yeni bilgilere göre Oppo F11 Pro özellikleri şöyle sıralanıyor:

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Cihazın fiyat tahminleri 800-850 dolar seviyesinde. Kamerasının Samsung ISOCELL GM1 veya Sony IMX586 olacağı sızdırılıyor. 6 GB RAM’e sahip F11 Pro’nun yonga seti ise Qualcomm Snapdragon 855 adını taşıyor. Telefon güçlü yonga setinin yanı sıra ayrıca 3.5 mm kulaklık girişini koruyor. Batarya kapasitesi ise 4500 mAh olacak. Eğer fiyat seviyesini korursa oldukça iddialı bir cihaz olabilir.

Oppo F11 Pro Özellikleri

İlk kez NEX S ve Oppo Find X telefonlarında karşımıza çıkan üsten açılır kameralar artık hayatımıza dahil olmaya başladı. Bunun bir farklı örneğine ise son olarak ülkemizde çok uygun bir fiyattan satışa sunulan Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefonunda rastladık. Cihaz sürgülü özçekim kamerasına sahip.

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