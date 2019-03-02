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Android‘li akıllı telefonlardaki Netflix‘te Bu videoyu oynatmakta sorun yaşanıyor (5.2) hatası ve bu sorunun çözümü için neler yapılabileceğine değineceğiz. Son yıllarda tüm dünyada hayli popüler bir servis halini alan Netflix‘in Android uygulamasında böyle bir hata mesajı almış olabilirsiniz. Bu durum genellikle cihazda depolanan bilgilerin yenilenmesi gerektiğine işaret ediyor. Çözüm için ele aldığımız yöntemleri deneyebilirsiniz.

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Android: Netflix’te Bu Videoyu Oynatmakta Sorun Yaşanıyor (5.2) Hatası ve Çözümü

Android Telefonu Yeniden Başlatın

İlk olarak akıllı telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı deneyebilirsiniz. Bu çözüm yöntemi size basit gelse de Netflix’in önerileri arasında yer aldığını belirtelim. Cihaz açıldığında Netflix uygulamasını açıp bir içeriği oynatmayı deneyebilirsiniz.

Netflix’te Oturumu Kapatın ve Tekrar Açın

Netflix uygulamasındaki kullanıcı hesabınızın oturumunu kapatabilir ve tekrar oturum açmayı deneyebilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra Settings menüsüne gidin ve oturumu kapatın. Ardından akıllı telefonunuzu yeniden başlatın, cihaz açılınca Netflix’i çalıştırıp tekrar oturum açarak içerik izlemeyi deneyin.

Netflix Uygulamasının Verilerini ve Önbelleğini Temizleyin

Android’de Settings > Apps yolunu izleyin ve listeden Netflix‘i bulup üzerine dokunun. Storage seçeneğine girin ve açılan arayüzdeki Clear Cache ile Clear Data butonlarına dokunun. Akıllı telefonu yeniden başlatın. Cihaz açılınca uygulamayı çalıştırın ve kullanıcı hesabınızla oturum açın. Sevdiğiniz bir içeriği oynatmayı deneyin.

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Güncellemeleri Kontrol Edin

Google Play Store uygulamasını ziyaret edin ve Netflix için bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Varsa uygulamanın yeni sürümünü yükleyin.

Uygulamayı Kaldırıp Tekrar Yükleyin

Netflix uygulamasını cihazınızdan kaldırın. Akıllı telefonu yeniden başlatın ve Google Play Store’u ziyaret ederek uygulamayı tekrar yükleyin. Kullanıcı hesabınızla oturum açarak içerik yürütmeyi deneyin.

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