Android Telefonu En Güvenli Yapmanın Yolları

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Mobil güvenlik, muhtemelen şimdi hiç olmadığı kadar büyük bir mesele. Çoğumuz, telefonlarımızda finansal bilgiler, takvim randevuları, aile fotoğrafları ve daha fazlasını depoluyoruz. Yazımızda Android telefonu en güvenli yapmanın yollarını paylaştık.

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Google Hesabında İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı Etkinleştirme

Güvenli bir Android telefon, güvenli bir Google hesabıyla başlar, çünkü senkronize edilen tüm verilerinizin depolandığı yerdir ve kullandığınız Google hizmetleri ne kadar fazla olursa, bu adım o kadar önemli hale gelir.

Henüz yapmadıysanız, Google hesabınızda iki faktörlü kimlik doğrulamasını (2FA) etkinleştirin. Bunun için iki seçenek var, basit bir metin mesajı kullanmak veya Google’ın Titan Key paketi gibi bir U2F anahtarı eklemek.

Google’ın 2FA ayarlarını Hesabım > 2 Adımlı Doğrulama yoluyla bulabilirsiniz (ve elbette oturum açmanız gerekir). Ayrıca, hazır Google hesap ayarlarınız arasında gezinirken, hesap kurtarma işlemi için telefon numarasını veya e-posta adresini eklemenizi veya değiştirmenizi öneririz. Buradan hesabınıza başka hangi cihazlardan giriş yapıldığını da görebilirsiniz.

Güvenli Kilit Ekranı Kullanın

Güvenli bir kilit ekranı kullanmıyorsanız, bunu değiştirme zamanı gelmiş demektir Telefonunuzu güvende tutmak söz konusu olduğunda, kilit ekranı ilk savunma hattıdır. İşlem, telefon üreticileri ve Android’in çeşitli sürümleri arasında biraz farklılık gösterse de, genel yol şöyle: Ayarlar > Güvenlik > Ekran Kilidi. Dediğimiz gibi, ayrıntılar burada biraz değişiklik gösterebilir ancak bulmanız için yeterli olmalı.

Ayrıca telefonunuzda parmak izi tarayıcısı varsa, kesinlikle parmak izinizi de eklemeyi unutmayın.

Telefonumu Bul’un Açık Olduğundan Emin Olun

Telefonunuzu kaybetmek oldukça kötü bir histir. Kaybolan telefonu bulmak için Telefonumu Bul özelliğini açık durumda tutmalısınız. Eğer telefonu bulma şansınızın kalmadığını düşünürseniz bilgilerinizin çalınmaması için telefonu uzaktan sıfırlamak mümkün.

Neyse ki Googlei Android telefonlar için bir takip sistemi sunar. Buna Telefonumu Bul adı verilir ve tüm modern Android telefonlarda varsayılan olarak etkintir. Yine de emin olmak için, Ayarlar> Google> Güvenlik> Telefonumu Bul yolunu izleyin.

Telefonunuzu kaybederseniz veya çalınırsa, en yakın web tarayıcısını açıp Google’da “Telefonumu Bul”u aratabilirsiniz ve kaybolan cihazınızın yerini uzaktan bulabilirsiniz.



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“Bilinmeyen Kaynaklar” ve Geliştirici Seçenekleri’ni Devre Dışı Bırakın

Daha önce telefonunuzda root gibi işlemlere başvurduysanız “Bilinmeyen Kaynaklar” (veya Android’in daha yeni sürümlerinde “Bilinmeyen Uygulamaları Yükle”) adlı özelliği etkinleştirmiş olabilirsiniz. Bu ayar, Google Play Store’da olmayan uygulamaları “sideloading” adı verilen yöntemle yüklemenize olanak tanır. Etkin olması internetteki virüslü uygulamaları da indirebileceğiniz anlamına gelir.

Güvenliği artırmak için bu özelliği devre dışı bırakmalısınız. Android’in Oreo (8.0) sürümlerinde, bunu Ayarlar> Güvenlik> Bilinmeyen Kaynaklar bölümünden kolayca yapabilirsiniz. Oreo (8.0) ve Pie (9.0)’da bu özelliği uygulama bazında devre dışı bırakmanız gerekir. Bu özelliğe erişimi olan her şeyi Ayarlar> Uygulamalar> Özel Erişim> Bilinmeyen Uygulamaları Yükle yoluyla bulabilirsiniz.

Benzer şekilde, Geliştirici Modunu herhangi bir nedenden dolayı etkinleştirmişseniz ve artık ihtiyacınız yoksa devam edin ve devre dışı bırakın. Ayarlar> Geliştirici Seçeneğine geçin ve en üstteki düğmeyi kapalı konuma getirin.

Not: Geliştirici Seçenekleri’ni Android Pie’da (9.0), Ayarlar> Sistem> Geliştirici Seçenekleri bölümünde bulabilirsiniz.

Google Play Protect

Android 8.0 (Oreo) ile ilk kez Play Protect adlı bir özellik tanıtıldı. Bu, Google Play Store’daki ve cihazınızdaki uygulamalara göz kulak olan her zaman açık bir güvenlik duvarıdır. Cihazınızdaki uygulamaları sürekli olarak taramayı sürdürür ve bulut tabanlı çalışır. Oldukça yararlı bir güvenlik sistemidir. Sahte uygulamalar da dahil olmak üzere kötü amaçlı uygulamaları bulmayı amaçlar ve hatta Play Store’dan mağazadan indirdiğiniz uygulamaları da tarayabilir.

Play Protect’in ayarlarını görmek için, Ayarlar> Google> Güvenlik> Play Protect’e gidin. Açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun.

Telefonu Şifreleme

Android’in ilk günlerinde, şifreleme bir seçenek değildi. Google bunu daha sonra ekledi. O zamanlar elle etkinleştirmeniz gerekiyordu ve bir tür güçlüktü. Bugünlerde, Android tüm modern cihazlarda varsayılan olarak şifreleli durumda ve bunu kapatamıyorsunuz. İyi bir şifre belirlemek için her zaman biraz zamanınızı ayırın. Telefonunuz çalındığında veya kaybolduğunda bilgilerinizin güvenle saklanacağından emin olursunuz.

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