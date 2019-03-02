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Samsung Galaxy Fold duvar kağıtlarını paylaşıyoruz. Samsung geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği etkinlikte Galaxy S10 serisi yeni akıllı telefonlarıyla birlikte katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold’u da duyurdu.

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Katlanabilir yapıdaki Galaxy Fold akıllı telefonun boyutları ve ağırlığı konusunda henüz bilgi bulunmuyor. Nano SIM yuvası barındıran akıllı telefon açıldığında 7.3 inç genişlikli dinamik AMOLED ekran kullanıcıları karşılıyor. Bu ekranın çözünürlüğü 2152 x 1536 piksel. En – boy oranı da 16:10. Akıllı telefon katlandığında 4.6 inç genişlikli ve 21:9 en boy oranındaki HD+ Super AMOLED ekran kullanılabiliyor.

Samsung Galaxy Fold Duvar Kağıtlarını İndirin

Android 9.0 Pie işletim sistemi versiyonunu çalıştıran akıllı telefona Qualcomm’un 7 nm üretim teknolojili üst düzey Snapdragon 855 yongaseti güç veriyor. Bu yongasetinde bir adet 2.84 GHz Kryo 485, üç adet 2.42 GHz Kryo 485 ve dört adet 1.8 GHz Kryo 485 işlemci çekirdeği ile Adreno 640 grafik işlemcisi bulunuyor.

Cihazda 12 GB RAM, 512 GB kapasiteli dahili depolama birimi; arka yüzde 12 MP çözünürlüklü f/1.5-2.4 geniş açılı, 12 MP çözünürlüklü f/2.4 telefoto ve 16 MP çözünürlüklü f/2.2 ultra geniş açılı olmak üzere üç adet kamera yer alıyor. 10 MP çözünürlüklü f/2.2 ve derinlik sensörü olarak görev yapan 8 MP çözünürlüklü f/1.9 selfie kameraları tercih edilmiş. Cihaz katlandığında kullanılabilmesi için kapakta 10 MP çözünürlüklü f/2.2 kamera da bizlerle.

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4380 mAh kapasiteli pilden güç alan Galaxy Fold’un satışa sunulma tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmış değil.

Akıllı telefonun 2220 x 1080 piksel çözünürlükteki stock duvar kağıdını buradan indirebilirsiniz.

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