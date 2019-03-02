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Duruma bakılırsa Samsung Galaxy S10 serisi yeni üst düzey akıllı telefonlar Netflix’te HDR desteğine sahip. Güney Kore merkezli teknoloji firmasının yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi henüz raflardaki yerini almış değil fakat dünyanın hemen her yerinde ön sipariş verilebilmekte. Cihaz akıllı telefon kullanıcılarının eline geçmeden talep edilen bir özellik sunulmuş olacak.

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Netflix için HDR10 desteği spesifik yazılıma ihtiyaç duyuyor. Güncel birçok akıllı telefon varsayılan olarak Netflix’teki HDR’ı desteklemese de kısa süre içerisinde bu uyuma kavuşuyor.

Samsung Galaxy S10 Serisi Netflix İçin HDR Desteği Kazanıyor

Netflix için HDR desteği tahmin edilebileceği gibi üst segmentteki akıllı telefonlarda mevcut. Netflix’in uyumlu cihazları listelediği bir destek sayfası var ve şu an az sayıda akıllı telefonun listelendiği görülüyor.

Galaxy S10e, S10 ve S10+ modellerinin dışında firmanın yeni duyurduğu Galaxy M10, M20 ve M30 akıllı telefonlar da Netflix’te HD desteğine sahip. (HDR değil)

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Netflix’te HD desteği Snapdragon 675, 710 ve 855 yongasetli tüm akıllı telefonlarda varsayılan olarak bulunmakta.

Netflix için HDR desteği bu yazının kaleme alındığı dönemde aşağıdaki akıllı telefonlarda mevcuttu. HD ve HDR uyumlu tüm akıllı telefon / tabletlerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Honor 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 20

Huawei P20

LG G7

LG G7 One

LG Q9 One

LG X5

LG V30

LG V35

LG V40

Pixel 3

Razer Phone

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Tab S3

Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S10, S10e, S10+

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ3

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