REKLAMLAR

Samsung Galaxy S10’da kamera deliğini gizlemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. iPhone X akıllı telefonun duyurusunun ardından Android dünyasında da çentikli yapıda ekranlar hızla yaygınlaştı. Ön kamera ve sensörlerin bu çentik kısmına dahil edildiği yapılar hemen her firma tarafından benimsendi ve güncel orta – üst düzey akıllı telefonlarda da bu tasarım tercih edilmekte.

REKLAMLAR

Galaxy S10 akıllı telefonda da ekranın sağ üst kısmında kamera yuvası mevcut. Yine ekran bütünlüğünü bozan ama üst ortada değil sağ üst kısımda yer alan bir yapıdan söz ediyoruz. Daha küçük ve diğer cihazlardakine kıyasla daha az dikkat dağıtıcı olsa da kamera deliğini gizlemek isteyebilirsiniz.

Samsung cihaza eklediği bir seçenekle bu dairesel yapıyı siyah banda dahil ederek gizleme olanağı sunuyor.

Samsung Galaxy S10’da Kamera Deliğini Gizlemek

Öncelikle cihazın ana ekranındayken bildirim çubuğundan aşağı doğru kaydırma hareketi uygulayın.

Settings menüsüne erişmek için sağ üst kısımda yer alan dişli çark simgeli butona dokunun.

Settings menüsünde Display seçeneğine girin.

REKLAMLAR

Full screen apps seçeneği ile devam edin.

Hide front camera seçeneğini etkinleştirin.

Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde tam ekran çalışan uygulamalarda ekranın üst kısmında bir siyah çubuğun belirdiğini ve ön kamera deliğinin gizlendiği göreceksiniz. Ana ekrandayken delik görünmeye devam ediyor.

Samsung’un bu seçeneği kullanıcılara sunması hoş bir detay. Bu seçeneğin yer almadığı durumlarda aynı işlevde işe yarar bir üçüncü parti uygulama bulmak zor olabiliyor. Kişisel fikrimizi sorarsanız biz bu çentikli / delikli yapıdaki ekran tasarımlarından hoşlanmıyoruz, ekran bütünlüğünün bozulmadığı tasarımların ideal olduğunu düşünüyoruz ancak trend ne yazık ki böyle.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.