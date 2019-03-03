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OnePlus 7 ve 5G modeli, inkar edilemez bir şekilde 2019’un en çok beklenen akıllı telefonlarından ikisi. Telefonların ilgili duyuruları bu çeyrekten sonra yapılacak. Ancak Steve Hemmerstoffer ve PriceBaba ortaklığı ortaya OnePlus 7’nin tasarımını ortaya çıkardı. İşte OnePlus 7 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi.

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OnePlus 7 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Ön panel tasarımına göz atmamızı sağlayan videoda ekranın üstünde çentik olmadığı görülüyor. Geçen yıl, OnePlus tartışmalı çentik tasarımını benimsemişti ancak telefon dünyasında işler hızlı değişiyor. Çentik tasarımı tahmin edildiği gibi artık terk ediliyor.

Üçten Açılır Kamera ve Aşırı İnce Çerçeveler

Çerçevesiz OnePlus 7’nin 6,5 inç büyüklüğündeki geniş ekranı %95’lik etkileyici bir ekran-gövde oranına sahip. Bu ekranın üst kısmına uzanan ince yan çerçeveler ve küçültülmüş çene ile elde ediliyor.

Bu kadar yüksek bir ekran / gövde oranının dezavantajı öne bakan kamera için yer olmamasıdır. Bu nedenle, bu OnePlus 7 CAD tabanlı render’da akıllı telefonun selfie lensi için yeni bir pop-out mekanizması kullanacağı öne sürülüyor.

Amiral gemisi OnePlus 7 ayrıca alüminyum çerçevenin en ucunda bulunan uzatılmış bir hoparlör ızgarasına sahip.

Üç Arka Kamera: OnePlus 6T’den Bir Fazla

Ön cephede olduğu gibi, OnePlus 7’nin arka yüzü OnePlus 6 ve OnePlus 6T’de görülen tasarımın daha evrilmiş bir versiyonunu oluşturuyor. Telefon arka orta kısımda oturan dikey olarak hizalanmış bir kamera modülüne sahip. Ancak bu kez üçüncü bir sensör daha eklenmiş.

Ne yazık ki, her kameranın kesin detayları şu anda belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte, en mantıklı düzen, geniş açılı bir kameraya eşlik eden bir birincil sensör ve bir telefoto lensi olacak. Alternatif olarak, OnePlus bunlardan birini bokeh görüntüleri oluşturmak için derinlik sensörü lehine değiştirebilir.

Üç arka kameraya eşlik eden bir LED flaş ve yeni bir lazer otomatik odaklama sistemi göze çarpanlar arasında. OnePlus logosu ayrıca doğrudan kamera kurulumunun altında bulunur.

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Amiral Gemisi Donanım Ancak Kulaklık Girişi Yok

İçeride OnePlus 7, Qualcomm’un üst düzey Snapdragon 855’i ile desteklenecek. Muhtemelen en az 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla gelecek. Bununla birlikte, 8 / 256 GB ve 12 / 512 GB gibi daha etkileyici yapılandırmalar söz konusu olabilir.

Yaklaşan amiral gemisi aynı zamanda kutudan çıkar çıkmaz Oxygen OS’in son sürümü ile birlikte Android 9 Pie’ı çalıştırmalı. Eğer söylentilere güvenirsek, Warp Charge Destekli bir 4,150 mAh batarya da dahil edilebilir. Ne yazık ki, kablosuz şarj desteklenmeyecek. 3.5 mm yuvası olmayacak. O nedenle USB-C kulaklıklar kullanmanız şart.

OnePlus 5G ve OnePlus 7 Farkı

4G OnePlus 7 modeli ile 5G OnePlus 7 arasında bazı farklılıklar olacağı resmi ağızdan söylenmişti. Ancak bu farklılık “çarpıcı” biçimde olmayacaktı. Bu da 5G modelinin, normal versiyona benzeyen açılır kamera modülüyle ve çerçevesiz bir ekranla eşleştirileceği anlamına geliyor. Ancak, aşırı ısınma sorunlarından kaçınmak için örneğin bir sıvı soğutmaya sahip olabilir. Ayrıca son 5G akıllı telefonlarda olduğu gibi arkaya da 5G logosunun ekleneceği düşünülüyor.

OnePlus 7’nin duyurusu, çıkış tarihi ve fiyatı

OnePlus 7 ve OnePlus 7 5G’den ilkinin mayıs ayında çıkış yapması bekleniyor. Satışlar muhtemelen duyuru yapıldıktan bir hafta sonra başlayacak. İkinci telefon ise (5G’li varyant) haziran ayının ortasına kadar mevcut olmayabilir. Bu versiyonun Türkiye’ye geleceği ise şüpheli (5G 2020’ye kadar yok).

OnePlus 6T gibi, OnePlus 7 şu anda OnePlus’ın faaliyet gösterdiği her pazarda mevcut olacak. O nedenle ülkemize de gelecek. Fiyatlandırma açısından, OnePlus’ın bir kez daha maliyetleri biraz yukarı çekmesi bekleniyor. Normal model şu anki OnePlus 6T başlangıç ​​fiyatı olan 549 dolardan ziyade 600 dolara yakın fiyatlandırılabilir. 5G’li sürümün ise CEO tarafından 1000 dolardan ucuz olacağı söylendi (yani 900-950 dolar olacaktır).

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