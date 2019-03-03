Netflix, Galaxy S10, S10+ ve S10e’yi kapsayacak şekilde HDR10 içeriğini yürütmek için desteklenen cihazların listesini genişletti. Şirketin en yeni ileri teknoloji cihazları, önceki nesil Galaxy Note8, Galaxy Note9 ve Galaxy S9‘a katılarak standart (HDR10) ile uyumlu film ve dizileri oynatabilir hale geldi.
Samsung Galaxy S10 HDR10 Netflix Desteğine Sahip Oldu
Tanıtım görsellerinde Samsung Galaxy S10 üçlüsünün HDR10+’ı destekleyen ilk telefonlar olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Samsung tarafından ortaklaşa geliştirilen HDR10+, diğer standardın bir uzantısıdır. HDR10 videonun başlangıcından itibaren sabit olmak yerine, yeni standartta dinamik aralığa sahip olur. Böylece aydınlık ve çok karanlık sahnelerde açılıp kapanabilir. Bu da daha iyi görüntü kalitesi sunan içeriklerin üretilmesini ve görüntülenebilmesini sağlar.
Şu an için Samsung Galaxy S10 ile izleyebileceğiniz HDR10+ içerikler yalnızca Amazon Prime Video’da yer alıyor. YouTube HDR10 desteğine sahip fakat henüz HDR10+ desteklemeye başlamadı. Standartın daha da yaygınlaşması için Galaxy S11’i veya ötesini beklememiz gerekebilir. En azından şu an için nerede ve nasıl izleyebileceğinizi biliyorsunuz. Gözler artık Netflix HDR10+ desteğine çevrilmiş durumda.
Netflix HDR10 destekli Android telefonlar
- Honor 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei P20
- LG G7
- LG G7 One
- LG Q9 One
- LG X5
- LG V30
- LG V35
- LG V40
- Razer Phone
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy Note 9
- Samsung Galaxy Tab S3
- Samsung Galaxy Tab S4
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S10, S10e, S10+
- Sony Xperia XZ Premium
- Sony Xperia XZ1
- Sony Xperia XZ2
- Sony Xperia XZ2 Premium
- Sony Xperia XZ3
Netflix HDR10 destekli iOS telefon ve tabletler
- iPhone 8, iPhone 8 Plus
- iPhone XS, iPhone XS Max
- iPhone XR ve üzeri
- 2. nesil veya üstü iPad Pro
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