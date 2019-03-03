REKLAMLAR

Netflix, Galaxy S10, S10+ ve S10e’yi kapsayacak şekilde HDR10 içeriğini yürütmek için desteklenen cihazların listesini genişletti. Şirketin en yeni ileri teknoloji cihazları, önceki nesil Galaxy Note8, Galaxy Note9 ve Galaxy S9‘a katılarak standart (HDR10) ile uyumlu film ve dizileri oynatabilir hale geldi.

REKLAMLAR

Samsung Galaxy S10 HDR10 Netflix Desteğine Sahip Oldu

Samsung Galaxy S10

Tanıtım görsellerinde Samsung Galaxy S10 üçlüsünün HDR10+’ı destekleyen ilk telefonlar olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Samsung tarafından ortaklaşa geliştirilen HDR10+, diğer standardın bir uzantısıdır. HDR10 videonun başlangıcından itibaren sabit olmak yerine, yeni standartta dinamik aralığa sahip olur. Böylece aydınlık ve çok karanlık sahnelerde açılıp kapanabilir. Bu da daha iyi görüntü kalitesi sunan içeriklerin üretilmesini ve görüntülenebilmesini sağlar.

Şu an için Samsung Galaxy S10 ile izleyebileceğiniz HDR10+ içerikler yalnızca Amazon Prime Video’da yer alıyor. YouTube HDR10 desteğine sahip fakat henüz HDR10+ desteklemeye başlamadı. Standartın daha da yaygınlaşması için Galaxy S11’i veya ötesini beklememiz gerekebilir. En azından şu an için nerede ve nasıl izleyebileceğinizi biliyorsunuz. Gözler artık Netflix HDR10+ desteğine çevrilmiş durumda.

REKLAMLAR

Netflix HDR10 destekli Android telefonlar

Honor 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 20

Huawei P20

LG G7

LG G7 One

LG Q9 One

LG X5

LG V30

LG V35

LG V40

Razer Phone

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Tab S3

Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S10, S10e, S10+

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ3

Netflix HDR10 destekli iOS telefon ve tabletler

iPhone 8, iPhone 8 Plus

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone XR ve üzeri

2. nesil veya üstü iPad Pro

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum