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iOS ve Android işletim sistemlerinde iyi bir dövüş oyunu arıyorsanız bu yazımız size yol gösterecek. Oynanış, grafikler veya sezgisel kontroller. En iyi dövüş oyunları listemizdeki yapımlar bunlardan en az birini yerine getiriyor. Telefon için dövüş oyunları iOS ve Android işletim sistemini kapsıyor.

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Telefon İçin Dövüş Oyunları (iOS & Android)

Dövüş oyunları, video oyunları endüstrisinde her zaman en popüler tür olmuştur. Mortal Kombat ve Street Fighter anılarınızı canlandırmak için işte en iyi seçenekler. Hemen tüm oyunlar ücretsizdir ve her iki mağazadan da indirilebilir.



ChronoBlade

ChronoBlade mobil dövüş oyunları kategorisindeki en iyi seçeneklerden biri. Chronoblade size 4 karakter arasında seçim yapma şansı veriyor. Ardından o karakterin hareketlerinde ustalaşıyor ve rakiplerinizi geride bırakıyorsunuz.

Evoland 1 ve 2

Evoland 1 & 2 dövüş, RPG, kart oyunu ve macera gibi pek çok türü kapsar. İlk oyun o kadar uzun olmasa da oldukça eğlenceli. Neredeyse yarım düzine oyun mekaniği, kontrol ve iyi grafikler ile gelir. Ancak Evoland 2 biraz daha uzundur, daha gelişmiş grafikler sunar ve daha fazla mekanik ve kontrol stillerine sahiptir. Evoland 1 ve 2 temelde dövüş oyunları değil. Ancak dövüş oyun öğeleri ile diğer türlerden bazı mekanikler içerir.

Marvel Contest of Champions

Marvel Contest of Champions, App Store’un bu kategorideki en popüler oyunlar arasında uzun süredir yüksek puanı ile yer alıyor. Etkileyici bir dövüş oyunu. Çeşitli oyun modlarının yanı sıra ilginç karakter geliştirme özelliklerine sahip eğlenceli bir oyundur. Ekran kontrolleri dikkat çekici derecede duyarlıdır.

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EA Sports UFC

Popüler firma EA Sports tarafından geliştirilen birçok kaliteli oyundan yalnızca bir tanesi. Beklenildiği gibi, EA Sports UFC şu anda Play Store’da sunulan en popüler dövüş oyunları sıralamasında en üst sırada yer alıyor. Tam 70 UFC dövüşçüsüne sahip.

Mortal Kombat X

1990’lı yıllardan beri tüm dünyada oynanan oldukça başarılı bir seri. Mobil versiyonu Mortal Kombat X, bu heyecan verici deneyimi Android telefonunuza veya iPhone’unuza getiriyor ve size modern bir dövüş oyununda özlem duyduğunuz her şeyi sunuyor. Aşırı şiddet içerdiğini hatırlatalım.

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