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Android'de kullanabilen SIM kart yönetimi için uygulamalar dosyamızla sizlerleyiz. SIM kart yönetimi akıllı telefon kullanıcılarının öncelik listesinde hayli geri sıralarda yer alan bir konu. Çoğu kullanıcı için akıllı telefonu satın aldığında cihaza yerleştirdiği ve değişimi gerekmediği sürece ilgilenmediği bir unsur.

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SIM kartınız sürpriz büyüklükte veriye ev sahipliği yapıyor olabilir. Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda SIM kart ayarlarını yönetmek için ele alacağımız uygulamalardan yararlanabilirsiniz.

Android: SIM Kart Yönetimi İçin Uygulamalar

My SIM Toolkit Manager uygulaması ile IMSI numarasını, cihaz ID'sini (IMEI, MEID ve ESN numaralarını), ağ tipini, ağ sağlayıcısını ve telefon tipini öğrenebiliyorsunuz. Uygulama cihazda bir menüde ya da seçenekte bulamayacağınız SIM kart seri numarası gibi bilgileri de görüntüleyebiliyor. SIM kartta depolanan rehber içeriği üzerinde arama, ekleme, düzenleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

SIM Tool Manager uygulamasında My SIM Toolkit Manager'a kıyasla ekstra birkaç özellik daha var. SIM Tool Manager'ın rehber yönetim aracı çok başarılı. İçe – dışarıya aktarma, silme, isim ve numaraları bilgisayarın pano içeriğine kopyalama, rehber paylaşımı, rehber listesi yedekleme seçenekleri hazır.

Akıllı telefon kullanıcılarının birçoğu koyu mod özellikli uygulamaları seviyor. Bu nedenle listeye SIM Tool Dark Edition aracını da dahil etmek istedik. Bu uygulama SIM Tool Manager'ın aynısı, yalnızca teması farklı. Geliştiricinin yalnızca tema farklılığı için neden ikinci bir uygulama hazırladığını bilemiyoruz.

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SIM Contacts Manager uygulaması önceki çözümlerden daha farklı ve adından da anlaşılabileceği üzere rehber yönetimine odaklı bir araç. SIM kart ve akıllı telefon arasında rehber aktarımı, kişi silme, kişi düzenleme gibi işlemleri destekliyor.

SIM Card Recover and Manager uygulaması ile yeni bir SIM karta geçiş yapacağınızda eski SIM kartınızdaki bilgileri yedekleyip yeni SIM kartınıza kolayca transfer edebiliyorsunuz. Veri taşıma işlemi kolayca halledilebiliyor. Eski SIM'deki rehber içeriğini VCF formatında dışarı aktarıp veriyi yeni SIM kartınıza kopyalayabilirsiniz.

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