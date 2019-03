REKLAMLAR

Android ve iOS‘teki Facebook Messenger’da koyu modu etkinleştirmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Facebook Messenger’a gelen bir güncelleme ile kullanıcılar artık son dönemin popüler özelliği koyu mod / karanlık moddan faydalanabiliyor.

Facebook Messenger’daki koyu mod uygulamanın diğer sıradan özelliklerinden daha farklı ve eğlenceli bir şekilde etkinleştirilebiliyor. Ele alacağımız aşamaları uygulamadan önce Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzda Facebook Messenger uygulamasının son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Facebook Messenger’da Koyu Modu Etkinleştirmek

Facebook Messenger’ı açın ve dilediğiniz bir konuşmanın üzerine dokunun. Facebook Messenger’da kendinize de mesaj gönderebiliyorsunuz, bu işlemi kendinize mesaj göndererek halledebilirsiniz.

Mesajlaşma arayüzünde sağ alt kısımda yer alan smiley simgeli butona dokunun. Emoji sekmesine geçin, hilal emojisini bulun. Animals & Nature kategorisinde yer alıyor. Hilal emojisini kendinize gönderin.

Animasyon sona erdiğinde You Found Dark Mode banner’ı ile Try it in Settings butonunun üstte belirdiğini göreceksiniz. Seçeneğe dokunun, karşınıza gelen ayarların yer aldığı menüden koyu modu etkinleştirebileceksiniz.

Hilal emojisini gönderdiğinizde animasyon çıkmadıysa uygulamayı kapatın ve tekrar çalıştırın. Hilal emojisini kendinize tekrar göndermeyi deneyin, bu kez işe yarayacaktır.

Koyu modu daha sonra kapatmak isterseniz Facebook Messenger arayüzünde sol üst kısımda yer alan, profil fotoğrafı ön izlemenizin olduğu butona dokunun ve uygulama ayarlarına erişin. Buradan koyu modu kolayca devre dışı bırakabilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.