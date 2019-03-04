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Geçen yıl Google I/O’da tanıtılan Android Slices özelliği ile üçüncü parti uygulamaların bir “diliminin” Google Arama gibi yerlerde görünmesine izin verileceği belirtildi. Android 9 Pie çalıştıran Pixel modelleri için yayımlanan bir güncelleme ile bu özellik ilk kez test edilmeye başlandı. Buna göre kullanıcıların Google Arama çubuğuna yazdıkları girdi artık cihazlarındaki uygulamalara ait özellikleri ve cihaz ayarlarını kapsayan sonuçlar gösterecek. Örneğin Google Arama’ya “Bluetooth” ya da “Wi-Fi” yazmak Bluetooth veya Wi-Fi’ı tek bir dokunuşla açabilmeyi sağlayacak.

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Google Arama ile Bluetooth ve Wi-Fi Açmak

Hemen her Android telefonun Google Arama arayüzüne kısayol erişimi var. Arayüz genellikle cihazdaki tek bir hamle ile açılabiliyor. Bu da sözü edilen Wi-Fi veya Bluetooth gibi ayarlara artık çok kolay bir şekilde erişilebilmesi demek. Wi-Fi araması devamında cihazınızın bağlı olduğu ağın adını da gösteriyor. Özellik Android 4.4 KitKat çalıştıran telefonlarda dahi mevcut olacak. Şimdilik yalnızca Android 9 Pie’da görüldü.

Slices, Android kullanıcılarına Ayarlar menüsüne girmeden bir takım seçenekleri hızlı bir şekilde etkinleştirme ve devre dışı bırakma olanağı sağlıyor. Google’ın Dilimler özelliği için tanıttığı diğer fonksiyonlar arasında, henüz görülmemiş olmasına rağmen, telefondaki Parlaklık Düzeyi’ni değiştirme (kaydırıcıyla birlikte) var. Üçüncü parti uygulamalarla, örneğin, kullanıcılar Google Arama çubuğuna Uber yazdığında, Uber uygulamasını açmasına gerek kalmadan araç çağırabilecek. Özelliğin potansiyeli oldukça geniş görünüyor.

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