Samsung Galaxy S10’da telefon konuşmalarını kaydetmek için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. Samsung’un Galaxy S10 serisi akıllı telefonları üst düzey donanımsal özellikleri ve sayısız yazılım yeteneğiyle geliyor ancak diğer firmaların güncel akıllı telefonlarında olduğu gibi önemli bir eksiklik söz konusu: Telefon konuşmalarını kaydetme özelliği sunulmuyor.

Galaxy S10e, S10 ya da S10+ sahibiyseniz telefon görüşmelerini kaydetmek için üçüncü parti bir uygulamadan yardım almanız gerekecek.

Samsung Galaxy S10’da Telefon Konuşmalarını Kaydetmek

Öncelikle Cube Call Recorder ACR uygulamasını Google Play Store mağazasında aratarak ya da buraya dokunarak akıllı telefonunuza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın.

Kullanıcı sözleşmesini okuyun ve Agree seçeneğine dokunarak onaylayın.

GRANT PERMISSIONS seçeneği ile devam edin.

Uygulamanın talep ettiği erişim izinlerine onay vermek için Allow seçeneğini kullanın.

Karşınıza uygulamanın VoIP araçlarıyla gerçekleştirdiğiniz görüşmelerin kaydedilemeyeceği uyarısı gelebilir. OK, CONTINUE butonuna dokunun.

Geotagging özelliği elzem değil, NO, THANKS‘e dokunabilirsiniz. Etkinleştirmek isterseniz YES butonunu kullanın.

Devam eden ekranda PHONE seçeneğine dokunun.

Siz telefon görüşmelerini normalde yaptığınız gibi gerçekleştirin, uygulama konuşmalarınızı otomatik olarak kaydedecektir.

İşletim sisteminin uygulamayı arka planda sonlandırmaması için küçük bir ayar yapmanızda fayda var. Settings > Apps menüsüne erişin, sağ üst kısımdaki üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun. Special access > Optimize battery usage yolunu izleyin. All‘u seçin ve Cube ACR’deki anahtarı devre dışı bırakın. Cube Call Recorder uygulaması işlevini arka planda, özgürce sürdürecektir.

Uygulamanın aldığı kayıtlara arayüzündeki listeden ulaşabilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.