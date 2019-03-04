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Sony Xperia 10 Plus duvar kağıtlarını paylaşıyoruz. Japonya merkezli teknoloji firması Sony'nin geçtiğimiz ay içerisinde duyurduğu yeni orta seviye akıllı telefon modeli Xperia 10 Plus 167 x 73 x 8.3 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında. Cihazın tek SIM ve çift SIM destekli varyantları bulunuyor.

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Cihazın 6.5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 2520 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. 422 PPI piksel yoğunluk değerine sahip olan ekran Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş.

Sony Xperia 10 Plus Duvar Kağıtlarını İndirin

Android 9.0 Pie işletim sistemi versiyonunu çalıştıran Sony Xperia 10 Plus'a Qualcomm'un 14 nm üretim teknolojili Snapdragon 636 yongaseti güç veriyor. Bu yongaseti sekiz adet 1.8 GHz Kryo 260 işlemci çekirdeği ile Adreno 509 grafik işlemcisine ev sahipliği yapıyor.

4 GB / 6 GB RAM (6 GB RAM yalnızca Çin versiyonunda), 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, SIM 2 slotunu kullanan microSD kart yuvası, 3000 mAh kapasiteli pil gibi günümüz orta seviye akıllı telefonlarında görmeye alışık olduğumuz teknik özellikler söz konusu.

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Cihazın arka yüzünde 12 MP çözünürlüklü f/1.8 ana kamera ile 8 MP çözünürlüklü f/2.4 telefoto kamera mevcutken ön yüzde 8 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası görev yapıyor.

Sony Xperia 10 Plus akıllı telefonun 2520 x 1080 piksel çözünürlükteki stock duvar kağıtlarını buradan indirebilirsiniz.

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