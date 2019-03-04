Akıllı telefonunuzdaki bataryayı kendiniz yenilemeyi veya parçalanmış ekranınızı değiştirmeyi düşünüyorsanız, işinizi çok daha kolay hale getirecek çeşitli araçlar bulunuyor. İşte telefon tamirinde en çok ihtiyacınız olan 7 araç.
Telefon Tamirinde En Çok İhtiyacınız Olan 7 Araç
Özellikle bir süre önce yaşanan son iPhone pil fiyaskosunun ardından birçok kullanıcı bataryalarını kendi değiştirmeye başladı. Yeterli cesareti olanlar ise bir adım ileri giderek ekran değişimi de yapabiliyor. Ancak bunun için bazı araçlara ihtiyacınız olacak. İşte onlardan bazıları.
Vantuzlu Kerpeten
iPhone gibi içine ulaşması görece zor bir mobil cihaza sahipseniz, ekranı olduğu yerden kaldırmak için vantuz pensesi kullanmak işinizi fazlasıyla kolaylaştırır. Vantuzlardan biri telefonun arkasına ve diğeri ise öne tutturulur. Şimdi telefonu ayırmak için pense sıkılır.
Isı Tabancası veya Saç Kurutma Makinesi
Daha yeni akıllı telefonlarda, önce yapıştırıcıyı ısıtmadan ekranı açamazsınız. Bunu yapmak için, bir ısı tabancası veya saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Isı, yapıştırıcıyı yumuşatır ve açarken ekranın ayrılmasını kolaylaştırır, ayrıca kırılma ihtimalini azaltır.
Manyetik Mat
Telefonun tamir edilmesi ortaya çok sayıda vida ve küçük parça çıkarır. Bunların düzenli tutulması ve en önemlisi kaybolmasının önlenmesi için manyetik mat kullanabilirsiniz.
Gitar Penaları
Vantuz pense harika olsa da eğer gerçekten iyi yapıştırılmış inatçı bir ekran ile uğraşıyorsanız, gitar penaları daha etkili bir çözüm olabilir. Penayı ekran ile gövde arasındaki boşluğa yerleştirir ve paneli yavaşça kaldırırsınız.
Eski Kredi Kartları
Gitar penaları gibi eski bir kredi kartı da oldukça kullanışlıdır. Bunun nedeni tek bir seferde daha büyük bir yüzey alanını kaldırabiliyor olmanızdır. Büyük ekranlı telefonlar veya tabletlerle çalışırken iyidir. Ayırca bataryaları çıkarırken de iyidir. Delinmelerini önler. Kredi kartı ile telefon tamiri yaparken herhangi bir şeyi delme korkunuz olmaz.
Büyüteç
Akıllı telefon parçaları oldukça küçükler. Yeterli görüşünüz yoksa, ne olduklarını seçmek zor olabilir. Bir büyüteç gerçekten kurtarıcıdır. Yalnızca daha gelişmiş telefon tamirleri yapacaklara önerilir.
Masa lambası
Halihazırda bol miktarda ışık aldığınızı düşünebilirsiniz, ancak ucuz bir masa lambasının yapabileceği şeyi bile oda lambası yapamaz. Telefon tamiri yaparken ek ışığın önemi büyüktür ve çok iyi bir araçtır. Masa lambası bu iş için yeterlidir.
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