REKLAMLAR

Akıllı telefonunuzdaki bataryayı kendiniz yenilemeyi veya parçalanmış ekranınızı değiştirmeyi düşünüyorsanız, işinizi çok daha kolay hale getirecek çeşitli araçlar bulunuyor. İşte telefon tamirinde en çok ihtiyacınız olan 7 araç.

REKLAMLAR

Telefon Tamirinde En Çok İhtiyacınız Olan 7 Araç

Özellikle bir süre önce yaşanan son iPhone pil fiyaskosunun ardından birçok kullanıcı bataryalarını kendi değiştirmeye başladı. Yeterli cesareti olanlar ise bir adım ileri giderek ekran değişimi de yapabiliyor. Ancak bunun için bazı araçlara ihtiyacınız olacak. İşte onlardan bazıları.

Vantuzlu Kerpeten

iPhone gibi içine ulaşması görece zor bir mobil cihaza sahipseniz, ekranı olduğu yerden kaldırmak için vantuz pensesi kullanmak işinizi fazlasıyla kolaylaştırır. Vantuzlardan biri telefonun arkasına ve diğeri ise öne tutturulur. Şimdi telefonu ayırmak için pense sıkılır.

Isı Tabancası veya Saç Kurutma Makinesi

Daha yeni akıllı telefonlarda, önce yapıştırıcıyı ısıtmadan ekranı açamazsınız. Bunu yapmak için, bir ısı tabancası veya saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Isı, yapıştırıcıyı yumuşatır ve açarken ekranın ayrılmasını kolaylaştırır, ayrıca kırılma ihtimalini azaltır.

Manyetik Mat

Telefonun tamir edilmesi ortaya çok sayıda vida ve küçük parça çıkarır. Bunların düzenli tutulması ve en önemlisi kaybolmasının önlenmesi için manyetik mat kullanabilirsiniz.

Gitar Penaları

Vantuz pense harika olsa da eğer gerçekten iyi yapıştırılmış inatçı bir ekran ile uğraşıyorsanız, gitar penaları daha etkili bir çözüm olabilir. Penayı ekran ile gövde arasındaki boşluğa yerleştirir ve paneli yavaşça kaldırırsınız.

REKLAMLAR

Eski Kredi Kartları

Gitar penaları gibi eski bir kredi kartı da oldukça kullanışlıdır. Bunun nedeni tek bir seferde daha büyük bir yüzey alanını kaldırabiliyor olmanızdır. Büyük ekranlı telefonlar veya tabletlerle çalışırken iyidir. Ayırca bataryaları çıkarırken de iyidir. Delinmelerini önler. Kredi kartı ile telefon tamiri yaparken herhangi bir şeyi delme korkunuz olmaz.

Büyüteç

Akıllı telefon parçaları oldukça küçükler. Yeterli görüşünüz yoksa, ne olduklarını seçmek zor olabilir. Bir büyüteç gerçekten kurtarıcıdır. Yalnızca daha gelişmiş telefon tamirleri yapacaklara önerilir.

Masa lambası

Halihazırda bol miktarda ışık aldığınızı düşünebilirsiniz, ancak ucuz bir masa lambasının yapabileceği şeyi bile oda lambası yapamaz. Telefon tamiri yaparken ek ışığın önemi büyüktür ve çok iyi bir araçtır. Masa lambası bu iş için yeterlidir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

