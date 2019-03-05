Huawei P30 Pro En İyi Kayıpsız Yakınlaştırmaya Sahip Olacak

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Huawei P30 ve P30 Pro telefonların duyurusu Paris’te 26 Mart’ta gerçekleştirilecek. Henüz P30 ve P30 Pro ile ilgili hiçbir resmi ayrıntı ortaya çıkmamasına rağmen, CEO Richard Yu, son modelin Leica tarafından geliştirilmiş sıra dışı bir dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını onayladı.

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Huawei P30 Pro En İyi Yakınlaştırmaya Sahip Olacak

Önemli görünen özellik bugün doğrudan üst düzey bir Huawei görevlisi tarafından paylaşıldı. Küresel Ürün Pazarlama Genel Müdürü Clement Wong, Huawei P30 Pro'nun gerçekten de "süper yakınlaştırma" teknolojisine sahip bir periskop tarzı lensle geleceğini söyledi.

Yaklaşmakta olan ultra yüksek uçlu cihazın arkasına yerleştirilecek olan dörtlü kamera sisteminin en merak uyandıran özelliği muhtemelen Time-of-Flight olacak. Bu sensör artırılmış gerçeklik deneyimini bir sonraki seviyeye çıkarmak için bu üçlü lens kurulumunun sağına yerleştirilmiş durumda.

Kare şeklindeki periskop kamera, esas olarak P20 Pro ve Mate 20 Pro'daki telefoto lensin yerini alıyor ve Clement Wong'a göre P30 Pro, "daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmayı" hedefliyor. Bu noktada Huawei'in cihaza bir tür mekanik zoom sistemini entegre ettiği iddia ediliyor. P30 Pro'nun görüntü netliğini yitirmeden tam olarak ne kadar yakınlaştırma yapabileceğine dair hiçbir bilgi yok, ancak P20 Pro'nun halihazırda etkileyici 5 kat "hibrit" yakınlaştırma teknolojisini desteklediğini düşünürsek, oyunu bir sonraki aşamaya taşımak için P30 Pro'da 10 kat kayıpsız yakınlaştırma desteği görebiliriz.

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Ancak dahası var. Huawei, halihazırda gece çekimlerinde harika performans gösteren P20 Pro ve Mate 20 Pro'daki mevcut lenslere kıyasla P30 Pro'da düşük ışık performansında büyük bir yükseltme sunmayı vaat ediyor. Şirket, P30 Pro'nun Google'ın Night Sight özelliğine benzer bir işleve sahip olacağını belirtti. Firma bunu "mum ışığında bile iyi fotoğraflar" cümlesiyle tanımlıyor. Gece çekiminden hoşlananlar için Huawei P30 Pro görünüşe göre en iyi "kamera telefonlardan" biri olmaya hazır.

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