REKLAMLAR

Geçen ay, saygın analist Ming-Chi Kuo, TF International müşterilerine, Eylül ayında açıklanacak olan 2019 iPhone modelleri için Apple'dan ne beklediğini söyledi. iPhone XI sadece altı ay uzaklıkta. Kuo, aynı boyuttaki ekranlara sahip üç farklı model beklememiz gerektiğini söylüyor. Analiste göre, Apple'ın 5,8 inç Apple iPhone XI, 6,4 inç iPhone XI Max ve 6,1 inç iPhone XR (2019) sunduğunu görmeliyiz.

REKLAMLAR

iPhone XI Su Altı Modu ile Gelecek

Her üç modelin de bir OLED ekrana sahip olup olmayacağına dair çelişkili raporlar vardı, ancak Kuo, Apple'ın iki premium modeli OLED panelleriyle donatmasını beklerken, bir kez daha "daha uygun fiyatlı" modelini bir LCD ekranla donatmasını beklediğini söyledi. Analist henüz USB-C'ye geçmeyi beklemeyeceğini söylüyor ve hem iPhone XI hem de iPhone XI Max, Uçuş Süresi (ToF) kamerasının eklenmesi sayesinde üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Bu, ışığın bir nesneden sıçramasının ve telefona geri dönmesinin ne kadar uzun sürdüğünü sağlayan kızılötesi ışık teknolojisini kullanıyor. Bu, Apple'ın iPhone kullanıcıları için daha fazla AR özelliği sunmasını da sağlayacaktır.

Şimdi, 2019 iPhone'ların da başka yeni yeteneklere sahip olacağı anlaşılıyor. Geçen ayın ortasında, XDA'den Max Weinbach, bu yılki iOS telefonlarla ilgili bazı söylentileri içeren bir tweet attı. Weinbach'ın kaynağına göre, yeni iPhone'larda, cihazların su altında kullanılmasına izin verecek patentli bir Su Altı Modu bulunacak. Başka bir deyişle, ekran tamamen su altındayken bile bir dokunmaları tanıyabilecek. Bu, kullanıcıların iPhone'larını yağmurda bile kullanmalarını sağlayacak.

Gelecek yıla kadar katlanabilir Apple iPhone veya iPhone 5G modeli beklenmiyor

Ayrıca, Apple'ın gelecek modellerinde Haptic Engine'i yükseltmesi bekleniyor. Bu, Apple'ın iPhone ekranına uzun bastığınızda titreşim gibi dokunsal bir geri bildirim oluşturmak için kullandığı teknolojidir. Apple’ın 2019 iPhone ekranlarını dokuz bölgeye böldüğü bildiriliyor. Ekranın belirli bir alanında sanal bir düğmeye basıldığında, mesela sol üstteki, kullanıcı ekranın o bölgesinden gelen bir titreşimi hissedecek.

REKLAMLAR

Yeni iPhone'lar, iOS 13 yüklü olarak piyasaya çıkacağı şüphesiz. Apple'ın bir sonraki büyük iOS sürümüyle sinir bozucu ses seviyesi göstergesini (HUD) ortadan kaldıracağı söylentisini vermiştik. Zil sesi seviyesini yükseltirken veya düşürürken, iPhone kullanıcıları ekranın ortasında bir geri bildirim kutusu görürler. Weinbach'a göre, tüm iPhone kullanıcılarıni heyecanlandıran Dark Mode muhtemelen iOS 13.1'de piyasaya sürülecek. Göz sağlığı için önemli. Geceleri faydalıdır.

Apple'ın bu yıl katlanabilir telefon üretecek olan Samsung, Huawei, TCL, Oppo, Motorola ve daha fazlası arasına katılmasını beklemiyoruz. Ancak iPhone 5G tanıtılsa bile zaten 2020'ye kadar Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.