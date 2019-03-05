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Galaxy A10, Galaxy A30 ve Galaxy A50 kısa süre önce Samsung'un yeni orta sınıf telefonları olarak ortaya çıktı. Sonunda seri, Galaxy A40 ve Galaxy A90 gibi diğer cihazları da içerecek. Ancak bakıldığında şimdi başka bir yeni model daha yolda olabilir.

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Samsung Galaxy A60 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Galaxy A60 olarak adlandırılan orta menzilli teklif, Galaxy A50’nin ayak izlerini takip ederek, bir parmak izi tarayıcı ile sunulan Süper AMOLED Infinity-U ekrana sahip olacak. Bu sefer büyük bir 6.7-inç ekran ile gelecek.

Maliyetleri düşürmek için, akıllı telefonun arkası, parlak plastikten oluşacak. Güney Koreli marka, kameralar söz konusu olduğunda yine cömert olacak.

Arka tarafta akıllı telefon 32 megapiksel bir birincil sensöre sahip. Bu görünüşte 5 megapiksel özel bir derinlik sensörü ve 8 megapiksel geniş açılı kamera ile eşleştirildi. Selfie hayranları için belirtelim sızan özellik sayfası ayrıca 32 megapiksellik öne bakan bir sensörü de listeliyor.

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Galaxy A60’nın özellikleri arasında, 128 GB’lık dahili depolama ve 6 GB veya 8 GB RAM seçeneğiyle birleştirilmiş güçlü Snapdragon 675 olacak. Büyük bir 4.500 mAh batarya Android 9 Pie işletim sistemi ile eşleştirilmiş.

Yeni Samsung Galaxy A60 telefonun piyasaya sürüldüğünde nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacağı henüz belli değil. Ancak uygun fiyatlı olacağından eminiz. Bugünkü sızıntı, önümüzdeki ay bir lansmana işaret ediyor. Bu gerçekleştiğinde, ilk satışa sunulduğu ülkeler arasında Hindistan olacak. İlgiye göre Türkiye ve Avrupa'ya gelebilir.