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Giriş seviyesi akıllı telefonlar son zamanlarda epey dikkat çeken özelliklere sahip olmaya başladı. 1000 TL altı en iyi akıllı telefonlar listemizde bu cihazlardan en iyilerini sıraladık. Siz de listeye göz atarak hangi telefonu satın almak istediğinize daha kolay karar verebilirsiniz.

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1000 TL Altı En İyi Akıllı Telefonlar

UMIDIGI A3 Pro – 949 Lira

UMIDIGI A3 Pro 1000 TL en iyi telefonlar arasında en hızlı çipsete sahip değil ancak özelliği, fiyatına göre büyük bir ekran sunması. Büyük ekran demişken, Samsung Galaxy J4 Core 6.0 inç bir ekrana sahip ancak RAM'i yalnızca 1 GB ve bu da günlük kullanım için pek yeterli değil. UMIDIGI A3 Pro aynı fiyata 3 GB RAM sunuyor ve 720 x 1280 piksel yerine 1920 x 1080 gibi daha yüksek çözünürlük vaat ediyor.



LG G4 – 899 Lira

1000 TL altına en hızlı akıllı telefon. LG G4 piyasaya çıktığı ilk günden bu yana hala sevilerek kullanılmaya devam ediyor. Cihaz bugün bile oldukça başarılı özelliklerle geliyor. Elbette bunu fiyatına göre söylüyoruz; 3 GB RAM, 3000 mAh batarya ve 32 GB depolama. UMIDIGI A3 Pro'ya göre dezavantajı aynı ölçülerde daha küçük ekran sunması.

Samsung Galaxy J4 Core – 896 Lira

1000 TL altına en büyük ekranlı telefon Samsung Galaxy J4 Core ile tanışın. Cihaz 6.0 inç bir ekranla geliyor ve bu alanda rakipsiz. Aynı zamanda Android GO işletim sistemini çalıştırıyor ve bu da neden 1 GB RAM'e sahip olduğunu açıklıyor. 2 GB RAM belki daha iyi olabilirdi ancak GO işletim sistemi bunu biraz telafi edecektir. Büyük ekranlar ve 2D oyunlar tercihinizse en iyi seçenek olacaktır.

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LG G3 – 719 Lira

LG G4'e göre daha düşük RAM kapasitesine, çipsete ve kamera performansına sahip. Ancak daha yüksek ekran – gövde oranı sunuyor ve görece daha hesaplı. LG G4 tercihiniz değilse 1440 x 2560 çözünürlüğü ile LG G3 tatmin eden bir cihaz.

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