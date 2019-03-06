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Viber'ın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Android uyumlu Viber'a koyu mod özelliği dahil edilmiş durumda. Koyu mod özelliği son birkaç yılda popüler hale geldi ve kullanıcılar da sürekli yararlandıkları uygulama / arayüzlerde bu modu talep ediyor.

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Son olarak Facebook Messenger'a koyu mod özelliği kazandırılmıştı, uygulamada koyu modu etkinleştirmenin alışılmadık yöntemine burada değinmiştik.

Android Uyumlu Viber'a Koyu Mod Özelliği Eklendi

Android'li akıllı telefonunuzda Viber uygulamasını açıp arayüze göz attığınızda yeni bir bildirim almış olmanız lazım. More sekmesine erişip Settings > Appearance yolunu izlediğinizde Dark Mode / Koyu Mod'u etkinleştirebileceksiniz. Eğer bu seçeneği göremiyorsanız Google Play Store'u ziyaret edip Viber'ı güncellemeniz gerekecek.

Özellik Viber'ın ilk olarak Android sürümüne dahil edilmiş görünüyor. Bir kullanıcının sorusuna verilen yanıtta iOS uyumlu Viber'a koyu mod özelliğinin iki hafta sonra dahil edileceği belirtilmiş.

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Şu anda koyu modun kullanıcılar tarafından elle etkinleştirilmesi gerekiyor. Standart görünüme dönüş de aynı şekilde gerçekleştirilebiliyor. Yine Twitter'da bir kullanıcının gece modunun gün sonunda otomatik olarak etkinleştirilmesi özelliği talebinin önümüzdeki versiyonlar için değerlendirileceği ifade edilmiş durumda.

Viber tüm dünyada 800 milyondan fazla sayıda kullanıcıya ulaştı ve sesli / görüntülü konuşma söz konusu olduğunda akla gelen ilk birkaç uygulamadan birisi konumunda. Viber, Android 4.1 ve daha güncel işletim sistemi versiyonunu çalıştıran Android telefonlara yüklenebiliyor.

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