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Honor 8X, Huawei Mate 20 Lite ve Nova 3i Android 9 Pie güncellemesi Çin'de yayınlandı. Huawei, birkaç gün önce yine ana vatanı olan Çin'de Mate 9 serisi akıllı telefonlar ve Nova 2s modeli için Android 9.0 Pie işletim sistemi versiyonu ile EMUI 9 arayüzünün dağıtımına başlamıştı.

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Güncellemenin bahsi geçen akıllı telefon modelleri için diğer ülke ve bölgelerde de yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.

Honor 8X, Huawei Mate 20 Lite ve Nova 3i Android 9 Pie Güncellemesi

EMUI 9 arayüzü EMUI 8'e kıyasla % 25.8 daha hızlı yanıt verme, % 12.9 daha iyi akıcılık, uygulama açılışlarında 102 ms daha az gecikme süresi gibi gelişmeler vaat ediyor. Aynı zamanda GPU Turbo 2.0 teknolojisi ile mobil oyunlarda daha iyi performans sunabiliyor. Bu teknoloji cihazın aşırı ısınarak performans kaybı yaşamasının önüne geçiyor.

Honor 8X 6.5 inç genişlikli IPS LCD ekran, Kirin 710 yongaseti, 4 GB / 6 GB RAM, 64 GB / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde 20 MP + 2 MP çift kamera yapılandırması, ön yüzde 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3750 mAh kapasiteli piliyle ülkemizde de ön plana çıkan orta seviye akıllı telefon modellerinden birisi.

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Nova 3i modeli diğer ülke ve bölgelerde P Smart+ adıyla biliniyor. Bu cihaz 6.3 inç genişlikli IPS LCD ekran, Kirin 710 yongaseti, 4 GB / 6 GB RAM, 64 GB / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka kısımda 20 MP + 2 MP çift kamera yapılandırması, önde selfie çekimler için 24 MP + 2 MP çift kamera ve 3340 mAh kapasiteli pil gibi bileşenlerle geliyor.

Huawei'nin ülkemizde ön plana çıkardığı ürünlerden Mate 20 Lite ise 6.3 inç genişlikli IPS LCD ekran, Kirin 710 yongaseti, 4 GB / 6 GB RAM, 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, SIM 2 yuvasını kullanan microSD kart yuvası, arka yüzde 20 MP + 2 MP çift kamera yapılandırması, ön yüzde 24 MP + 2 MP çift selfie kamerası ve 3750 mAh kapasiteli pil gibi bileşenlere ev sahipliği yapıyor.

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