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RSS teknolojisi son zamanlarda çıkan yeni uygulamalarla yeniden canlanmaya başladı. Haber kaynağı olarak Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını kullanıyorsanız, neyi takip etmek istediğiniz üzerinde gerçekten ne kadar az kontrol ve etkiye sahip olduğunuzu bilirsiniz. Rastgele bir sosyal medya algoritmasının gösterdiği içeriklere bağlı kalmak yerine, RSS kendi görmek istediğiniz içerikleri görmenin en iyi yoludur.

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iPhone İçin En İyi RSS Okuyucu Uygulamalar

Telefonda RSS kullanmaya başlamayı düşünüyorsanız bunun için önce kullanışlı bir uygulamaya ihtiyacınız olacak. Neyse ki, iPhone'da bazı şaşırtıcı RSS okuyucular mevcut. En doğru seçeneği bulmak için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.

Feedly

Piyasada çok sayıda haber okuyucusu bulunuyor. Google, Google Reader’ı durdurduğundan beri, Feedly çoğu kullanıcı için bir RSS servisi haline geldi. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, Feedly yeni ve ilginç özelliklere sahip oldu. En iyi RSS uygulaması için kesinlikle göz atmakta yarar var. Ayrıca iPhone için bir gece moduna da sahip.

Unread

Makaleleri salt metinler halinde okumak isterseniz Unread bu görev için biçilmiş bir kaftandır. Unread okuma deneyimine önem veriyor. Bu uygulama kendi içinde Feedly, Feedbin, Inoreader, NewsBlur ve Feed Wrangler gibi popüler RSS servislerini destekler. Bu servislerden çekilen haberler resimsiz şekilde yalnızca metinler halinde görüntülenir.

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Lire

Lire'ın en iyi yönü metin okuyucusu olmasıdır. RSS beslemelerine göz atarken makalenin tamamını tarayıcıya yüklemek için genellikle bir bağlantıya dokunmanız gerekir. Lire, tüm makalenin metnini sizin için otomatik olarak indirir ve parçalı haber akışlarını tam akışlara dönüştürür. Bu özellik tek başına Lire'ı özel bir RSS uygulaması yapar.

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