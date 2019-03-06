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Nokia 2 Android 8.1 Oreo güncellemesi nihayet yayınlandı. Kullanıcılarının bu güncelleme için uzun süredir beklediği akıllı telefon Ekim 2017'de, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonuyla raflardaki yerini almıştı.

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Giriş seviyesi donanımsal özelliklerle gelen Nokia 2 akıllı telefon esasında Android 8.0 güncellemesini alacaktı ancak firma bu versiyonu atlamaya ve doğrudan Android 8.1 güncellemesini hazırlamaya karar verdi. Cihaz yalnızca 1 GB RAM'e sahip olduğu için Android Go bellek yönetimi iyileştirmelerinin de güncelleme paketinde yer aldığı belirtiliyor.

Nokia 2 Android 8.1 Oreo Güncellemesi

Nokia 2 akıllı telefon Android 8.1 Oreo güncellemesini geçen yıl Haziran ayında Beta programı kapsamında almıştı. Beta programına katılmış olan kullanıcılara da stabil sürüme geçiş için bildirim ulaşıyor.

Nokia 2'nin Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuna yükseltilmesinin ardından bir miktar performans kaybı yaşanacağının altını çizmek gerekiyor.

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Nokia 2 akıllı telefon 143.5 x 71.3 x 9.3 mm boyutlarında ve 161 gram ağırlığında. Tek SIM ve çift SIM yuvalı varyantları bulunan cihazın 5 inç genişlikli LTPS IPS LCD ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip. Bu ekran Corning Gorilla Glass 3 ile çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş.

Ürüne güç veren Qualcomm'un giriş seviyesi Snapdragon 212 yongasetinde sekiz adet 1.3 GHz Cortex-A7 işlemci çekirdeği ile Adreno 304 grafik işlemcisi bulunuyor. 1 GB RAM, 8 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde 8 MP çözünürlüklü ana kamera, önde 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 4100 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler mevcut.

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