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Samsung Galaxy telefonlarda Bixby tuşuna yanlışlıkla basılmasını önlemek için ne yapılabileceğine değineceğiz. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung'un son birkaç yılda en sorgulanması gereken hamlelerinden birisi üst düzey Galaxy cihazlarında yer verdiği fiziksel Bixby tuşuydu.

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Firma bu tuşun devre dışı bırakılmasına resmi olarak uzun süre imkan vermedi ve kullanıcılar Bixby'i kapatmak ya da tuşa farklı bir işlev atamak için üçüncü parti araçlara yönelmek durumunda kaldı.

Bixby tuşunun konumu cihazı cepten çıkarırken ya da normal kullanımda tutarken yanlışlıkla basmaya fazlasıyla müsait. Galaxy S10 serisi akıllı telefon modelleriyle birlikte Bixby'e getirilen güncelleme ile Bixby tuşuna yeni işlev atama imkanı sunuluyor. Maalesef Bixby tuşundaki Bixby'i açma işlevi tamamen kapatılamıyor ama en azından Bixby tuşuna yanlışlıkla bastığınızda sesli asistanın açılmasını önleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy Telefonlarda Bixby Tuşuna Yanlışlıkla Basılmasını Önlemek

Öncelikle Galaxy Apps mağazasını ziyaret edin ve Bixby ile ilişkili uygulamaların son sürümünü yüklediğinizden emin olun.

Güncellemeleri yükledikten sonra Samsung Galaxy akıllı telefonunuzdaki System Settings menüsüne erişin.

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Advanced features seçeneğine dokunun ve Bixby key ile devam edin.

Bixby tuşunun varsayılan ayarı tuşa bir kez basıldığında Bixby'nin açılması şeklinde. Bixby'nin tuşa iki kez basılarak açılması ayarını etkinleştirmeniz gerekiyor. Yani Double press to open Bixby seçeneğini işaretlemelisiniz.

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