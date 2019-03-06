REKLAMLAR

Giderek daha fazla insan daha az miktarda para taşıyor ve kartlarına daha çok güveniyor. Kartlarla birlikte çoğu insan artık uygulamalara geçti. Hızlı ve güvenli bir şekilde arkadaşlarınıza para göndermenizi sağlayan birçok yararlı uygulama bulacaksınız. Ayrıca bazı büyük sosyal medya platformları da hizmetlerine ödeme sistemlerini entegre etti bile. İşte telefondan para gönderme uygulamaları (iOS & Android).

REKLAMLAR

Telefondan Para Gönderme Uygulamaları (iOS & Android)

Peki telefondan hızlı bir ödeme yapmanız gerektiğinde hem sizin hem de arkadaşlarınızın hangi çözüme güvenmesi gerekir? İşte arkadaşlarınıza para göndermenize yardımcı olacak birkaç uygulama.

Facebook Messenger'da Ödemeler

Sosyal medya devi, telefondan para göndermek isteyenleri Facebook Messenger uygulamasına davet ediyor. Uygulama ile hiçbir ek ücret ödemeden doğrudan arkadaşlarınıza para gönderebilirsiniz. Ödeme ve havale özellikleri Messenger ile sorunsuz bir şekilde bütünleşmiştir ve kullanımı kolaydır. Hem iOS hem de Android telefonda mevcut.

Gmail ve Google Pay

Gmail üzerinden para göndermek mümkün. Yeni bir e-posta açın, ödeme isteğinizi ekleyin veya para ekleyin, ardından kişinize gönderin. Gmail yöntemi harika çünkü ödeme isteğini kullanarak hemen herkese e-posta gönderebilirsiniz. Ayrıca, Google Asistan'ı kullanarak da ödeme talebinde bulunabilir veya para gönderebilirsiniz.

Google Pay ise yine beklendiği gibi çalışır. Bir Gmail hesabına veya Google Pay uygulamasına sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın, herhangi birine para aktarabilirsiniz. Google Pay ayrıca diğer Google hizmetleriyle de iyi bir şekilde bütünleşmiştir. Google ekosisteminin tamamında para göndermeyi ve almayı kolaylaştırır. Hem iOS hem de Android telefonda mevcut.

REKLAMLAR

PayPal

PayPal arkadaşlarınıza para göndermek için hala inanılmaz derecede popüler bir seçimdir. Uygulama son zamanlarda yeniden tasarlandı ve PayPal deneyimi genel olarak artık daha zahmetsiz hale geldi.

Uygulama Android ve iOS için sunulur ve bu noktada çoğu insanın halihazırda bir PayPal hesabı bulunuyor. O nedenle telefondan para göndermek için mükemmel bir seçim. PayPal ile fatura ödemek mümkün. Arkadaşlarınız size PayPal.me bağlantısı attığında söz konusu ödemeden ek ücret alınmaz. Ancak kredi ve banka kartı ödemeleri farklıdır. Hem iOS hem de Android telefonda mevcut.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

