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USB Implements Forum (USB-IF), USB4'ün bu yıl çıkış yapacağını açıkladı. Güncelleme mevcut USB 3.2 ve USB 2.0 mimarilerinin üzerine kurulacak ve onlara tamamlayıcı olacak. USB4 ile telefonlarda 100W'a kadar hızlı şarj desteği mümkün olabilir. Şu anda en hızlı şarj olan telefon Oppo R17 ile 50W seviyelerine ulaşıldı ve bu "oldukça hızlı" kabul ediliyor.

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USB4 ile Telefonlarda 100W'a Kadar Hızlı Şarj Desteği

Yeni nesil USB, USB bant genişliğini 40 Gbps'e kadar çıkarıyor ve bu iki kat demek. Aynı anda birden fazla veri ve ekran protokolü de sağlıyor. USB Promoter Group Yönetim Kurulu Başkanı Brad Saunders “USB'nin öncelikli hedefi, verileri, ekranı ve güç iletimini kullanıcı dostu ve sağlam bir kablo ve konektör çözümü ile birleştiren en iyi kullanıcı deneyimini sunmaktır” açıklamasını yaptı. Bu her şeyi bir arada toplayan bir çözüm demek.

2015 yılında piyasaya çıkan Thunderbolt 3 ile de benzer özellikler sunulmuştu. Intel, ileri teknoloji çözümünü 2017 yılında diğer yonga üreticilerinin kullanımına açarak herkesin teknolojiyi ücretsiz olarak üretmesine izin vereceğini açıkladı. USB4 bu yaklaşımı örnek alıyor.

USB4 100W'a kadar güç iletimi sağlayabilecek ve bu mobil telefonların daha hızlı şarj olmasının yanı sıra harici grafik kartları veya dizüstüler için de benimsenecek. Ayrıca iki 4K ekranı veya tek bir 5K ekranı çalıştırabilecek. Eski Thunderbolt 3 kabloları ve aksesuarları yeni USB4 yuvası ile çalışacak.

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USB4 aslında şu anda açık kaynaklı eski bir teknoloji. Ancak bu tüketiciler için kesinlikle daha yaygın ve daha ucuz bir teknoloji olarak kalacağı anlamını taşıyor. USB-IF, tüm USB ekosistemini basitleştirmeyi umuyor, ancak USB açık bir standart olduğundan bazı sorunlar yaşanabilir.

USB dünyası çok karmaşık ve genel tasarım ve donanım maliyeti çok şey ifade ediyor. Bir örnek vermek gerekirse yeni USB4, mevcut Thunderbolt 3’ün özelliklerini taşımasına rağmen, iki teknoloji de yan yana bulunacak. USB4 açık kaynaklı olacak ancak Thunderbolt 3'ü kullanmak için üreticilerin sertifika almaları gerekiyor. Tabii Intel sertifikalı üreticilerin daha fazla referans tasarım ve teknik destek almasına yardımcı oluyor. USB4'ün tam özellikleri bu yıl ortaya çıkacak.

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