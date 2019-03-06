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Xiaomi, müşterileriyle iyi ilişki içinde olan şirketlerden biri. Öyle ki kendi resmi forumlarını kullanarak Xiaomi telefonlarda bulanan özel arayüz MIUI'ın geliştiricileri ile etkileşime girme imkanı bulabilirsiniz. Son gelişmelere göre Xiaomi MIUI 10 ve MIUI 11 ile gelecek yeni özellikler ortaya çıktı.

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Xiaomi MIUI 10 ve MIUI 11 ile Gelecek Yeni Özellikler

Resmi forumda yayımlanan bir yazı ile, Çinli şirket, bir sonraki yazılım güncellemesinde yer alacağı kesinleşen bazı yenilikleri, geliştirilmeye devam edilenleri ve ekip tarafından halen değerlendirilmekte olanları açıkladı.

Bazı yeni özellikler Çin ROM'unda halihazırda mevcut ve küresel sürüme varmak üzere yolda. Listelenen diğer söz konusu özellikler ise çok yakında yayımlayacak. Öyleyse önce yeni Xiaomi ROM'larına (MIUI 10 ve MIUI 11'e) kesin olarak dahil edilecek yeni özelliklerle başlayalım:

Açılıştan hemen sonra Ana sayfaya girmeden kilit ekranını görüntüleyebilme.

Yeni ses efektleri

Gelişmiş Dolby efektleri

Aynı anda kullanmak için yüz kilidini ve parmak izi tarayıcısını açma

Enerji tasarrufu özelliğinin iyileştirilmesi

Ekranı ses komutlarıyla aktive etme

Ses komutlarını kullanarak ekranı uyandırma

Videolar için albüm gizliliği desteği

Karanlık mod / Gece modu

App Store arayüzü için yenileme fonksiyonu

Bilgi ekranında şarj durumunun gösterilmesi

MIUI 10 ve MIUI 11'e kesin olarak eklenecek olan özelliklere yer verdik. Şimdi de önümüzdeki birkaç ay içinde Xiaomi telefonlarda göreceğimiz özelliklerden bahsedelim. İşte hala geliştirilmekte olan yeniliklerin bir listesi:

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Bir uygulamayı yükledikten sonra .apk dosyasının otomatik olarak silinmesi

Fotoğraf albümleri için yerel geri dönüşüm kutusu

Fotoğrafı 18:9'da kırpma desteği

Yanlış dokunuşların azaltılması

Optimize edilmiş uygulama izni yönetimi

Sesli komutla fotoğraf çekme işlevinin iyileştirilmesi

Çocuk Modu

Oyunlarda Stereo Bluetooth

Acil durum kontaklarının kilit açma ekranında gösterilmesi

Yeni şarj animasyonu

Kilit açma ekranının yenilenmesi

Şimdi de halen değerlendirilmekte olan ve bir sonraki MIUI 10 veya MIUI 11'e dahil edilip edilmeyeceği henüz kesinleşmeyen potansiyel özelliklere bakalım:

Her kontak için varsayılan SIM'i ayarlama imkanı

Arayüz için yeni renkler

Hatırlatıcıları özel bir düğme ile erteleme

Hotspot modunda veri kullanımını görüntüleme

Üçüncü taraf ödeme hizmetleri ile daha iyi entegrasyon

Görünüşe bakılırsa önümüzdeki aylarda Xiaomi telefonlar oldukça ilgi çekici özelliklere sahip olacak. Yukarıda resmi olarak açıklanmış olanlara yer verdik.

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