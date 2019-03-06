Xiaomi, müşterileriyle iyi ilişki içinde olan şirketlerden biri. Öyle ki kendi resmi forumlarını kullanarak Xiaomi telefonlarda bulanan özel arayüz MIUI'ın geliştiricileri ile etkileşime girme imkanı bulabilirsiniz. Son gelişmelere göre Xiaomi MIUI 10 ve MIUI 11 ile gelecek yeni özellikler ortaya çıktı.
Xiaomi MIUI 10 ve MIUI 11 ile Gelecek Yeni Özellikler
Resmi forumda yayımlanan bir yazı ile, Çinli şirket, bir sonraki yazılım güncellemesinde yer alacağı kesinleşen bazı yenilikleri, geliştirilmeye devam edilenleri ve ekip tarafından halen değerlendirilmekte olanları açıkladı.
Bazı yeni özellikler Çin ROM'unda halihazırda mevcut ve küresel sürüme varmak üzere yolda. Listelenen diğer söz konusu özellikler ise çok yakında yayımlayacak. Öyleyse önce yeni Xiaomi ROM'larına (MIUI 10 ve MIUI 11'e) kesin olarak dahil edilecek yeni özelliklerle başlayalım:
- Açılıştan hemen sonra Ana sayfaya girmeden kilit ekranını görüntüleyebilme.
- Yeni ses efektleri
- Gelişmiş Dolby efektleri
- Aynı anda kullanmak için yüz kilidini ve parmak izi tarayıcısını açma
- Enerji tasarrufu özelliğinin iyileştirilmesi
- Ekranı ses komutlarıyla aktive etme
- Ses komutlarını kullanarak ekranı uyandırma
- Videolar için albüm gizliliği desteği
- Karanlık mod / Gece modu
- App Store arayüzü için yenileme fonksiyonu
- Bilgi ekranında şarj durumunun gösterilmesi
MIUI 10 ve MIUI 11'e kesin olarak eklenecek olan özelliklere yer verdik. Şimdi de önümüzdeki birkaç ay içinde Xiaomi telefonlarda göreceğimiz özelliklerden bahsedelim. İşte hala geliştirilmekte olan yeniliklerin bir listesi:
- Bir uygulamayı yükledikten sonra .apk dosyasının otomatik olarak silinmesi
- Fotoğraf albümleri için yerel geri dönüşüm kutusu
- Fotoğrafı 18:9'da kırpma desteği
- Yanlış dokunuşların azaltılması
- Optimize edilmiş uygulama izni yönetimi
- Sesli komutla fotoğraf çekme işlevinin iyileştirilmesi
- Çocuk Modu
- Oyunlarda Stereo Bluetooth
- Acil durum kontaklarının kilit açma ekranında gösterilmesi
- Yeni şarj animasyonu
- Kilit açma ekranının yenilenmesi
Şimdi de halen değerlendirilmekte olan ve bir sonraki MIUI 10 veya MIUI 11'e dahil edilip edilmeyeceği henüz kesinleşmeyen potansiyel özelliklere bakalım:
- Her kontak için varsayılan SIM'i ayarlama imkanı
- Arayüz için yeni renkler
- Hatırlatıcıları özel bir düğme ile erteleme
- Hotspot modunda veri kullanımını görüntüleme
- Üçüncü taraf ödeme hizmetleri ile daha iyi entegrasyon
Görünüşe bakılırsa önümüzdeki aylarda Xiaomi telefonlar oldukça ilgi çekici özelliklere sahip olacak. Yukarıda resmi olarak açıklanmış olanlara yer verdik.
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