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Daha kolay yazılım geliştirme ve prototip oluşturma amaçlarıyla Apple geliştiricilerine özel olarak hazırlanan özel iPhone sürümleri en zor Apple şifrelemelerini kırmak için hack toplulukları ve devlet görevlileri tarafından kullanılıyor. Bu cihazlardan biri olan iPhone XR prototipi son olarak 20 bin dolara karaborsada satıldı.

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Çalıntı iPhone Prototipleri 20 Bin Dolardan Satılıyor

Binlerce dolara satılan bu "root'lu" çalıntı iPhone'ların alıcıları arasında güvenlik araştırmacıları, hukuki amaçlar için crack ve hack hizmeti sunan şirketler ve jailbreaking toplulukları var. Bunlar endüstrinin "gri kısmında" yer alıyorlar. Telefonlar fabrikalardan ve geliştirme kampüslerinden çalınıyor.

Bu özel iPhone'lar Apple'ın iOS işletim sisteminin her bir noktasına erişilmesini ve değiştirilmesini sağlıyor. Görünüşe bakılırsa aynı zamanda Apple'ın en gizli donanım şifreleme yöntemlerinin bile nasıl çalıştığını anlamaya yardımcı oluyor. Bunlar arasında yer alan Secure Enclave Processor (SEP) yüz okumalarının ve parmak izlerinin saklandığı veri tabanına işaret ediyor. Yani oldukça tehlikeli bir nokta.

SEP, bu tür hayati verilerin Apple yetkilileri dışında başka hiç kimse tarafından erişilebilir olmamasını sağlıyor. Ancak söz konusu özel iPhone'lar ile bunu başarmak mümkün. Apple'ın bu cihazlarında iOS işletim sistemi değil "Switchboard" adında bir mühendislik OS'i çalıştırılıyor. Araştırmalara göre binlerce dolar vererek bu iPhone'ları satın alanlar arasında polis gibi tüzeller için akıllı telefon izleme araçları sunan şirketlerde çalışan insanlar var.

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Güvenlik sistemleri olmayan iPhone X'ler 1800 dolardan satılırken, hem yazılıma hem de donanıma doğrudan erişimi olan iPhone XR'lar 20.000 dolardan alıcı buluyor. Bazılarının üzerindeki Foxconn etiketi bunların henüz üretim hattından geçerken çalındığını gösteriyor. SEP hack'ine imza atan şahıs önceleri bir Apple çalışanı iken daha sonraları işine aniden son verilmiş. Bu da akıllara benzer bir hamle yapmış olabileceği fikrini getiriyor.

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