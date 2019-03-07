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Black Shark 2'nin Geekbench'te ortaya çıkmasından sadece bir gün sonra, Xiaomi, yeni nesil oyun telefonunun 18 Mart'ta Çin'de resmi çıkış yapacağına işaret eden yeni bir tanıtım posteri yayımladı. Bununla beraber Xiaomi Black Shark 2 özellikleri ve çıkış tarihi belli olmuş oldu.

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Xiaomi Black Shark 2 Özellikleri





Xiaomi Black Shark 2 oyun telefonu 18 Mart'ta duyurulacak. Çoğu 2019 amiral gemisi gibi, Black Shark 2 de Qualcomm’un en yeni teknolojilerini barındıran Snapdragon 855 tarafından desteklenecek. Bu yonga 7-nanometrelik yeni üretim sürecine dayanıyor ve hem performans kazancı hem de verimlilik artışı sağlıyor.

İşlemciye eşlik etmesi için muhtemelen 128 GB dahili depolama alanı en az 8 GB RAM ile eşleştirilecek. Bununla birlikte 256 GB depolama ve 12 GB RAM'e sahip farklı konfigürasyonun daha olması bekleniyor. Black Shark Helo'ya benzer şekilde 10 GB RAM’li üçüncü bir versiyon ihtimaller dahilinde.

Ne yazık ki oyuncu telefonunun dış özellikleri şu anda büyük ölçüde gizemini koruyor. Ancak, Xiaomi’nin önceki sürümlerine baktığımızda, 18:9 ekran oranını görme olasılığımız oldukça yüksek. Benzer şekilde, yeşil LED'li benzersiz bir arka tasarım da seçenekler arasında olabilir.

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Oyun akıllı telefonunun Android 9 Pie'a ek olarak yeni bir sıvı soğutma sistemi ve yaklaşık 4.000 mAh kapasiteye sahip bir pil içermesi bekleniyor.

Geçmişte olduğu gibi, Xiaomi Black Shark 2’nin kullanılabilirliği başlangıçta Çin’le sınırlı kalacak. Yine de, nisan ayının sonunda, Avrupa gibi diğer bölgelerde satışlar başlamalı. Black Shark 1 Türkiye'ye gelmemişti. Ancak market araştırmalarına göre durum bu kez değişebilir. Bekleyip görelim.

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