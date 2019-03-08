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Android'li akıllı telefonlarda videoyu arka plan yapmak için kullanılabilecek bir uygulamaya göz atıyoruz. Android işletim sistemli akıllı telefonların en büyük avantajlarından birisi yüksek oranda özelleştirmeye imkan tanımaları. En basit şekilde zil sesi / duvar kağıdı / uygulama simgelerini değiştirmekten root erişimi sağlanmış cihazlarda özelleştirilmiş ROM'lar yüklemeye varan ileri düzeyde düzenlemelere gitmek mümkün.

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Bir akıllı telefonda özelleştirme dendiğinde akla gelen ilk şey herhalde duvar kağıdı değiştirmek olacaktır. Sitemizde daha önce Android için geliştirilen en iyi duvar kağıdı uygulamalarını bir araya getiren rehberimizi kaleme almıştık. Yine bir süre önce fraktallar kullanarak eşsiz duvar kağıtları oluşturmanızı sağlayan uygulamaları bir araya getirmiştik. Şimdi de sevdiğiniz bir videoyu arka plana atamak için yararlanabileceğiniz bir uygulamaya değineceğiz.

Android: Videoyu Arka Plan Yapmak

Tavsiye edeceğimiz uygulama Video Live Wallpaper. Adı zaten işlevini açıkça ortaya koyuyor. Uygulama MP4 ve 3GP videoları arka plan olarak ayarlayabiliyor.

Android 4.0.3 ve daha güncel işletim sistemli cihazlara yüklenebilen uygulamayı Google Play Store'dan indirdikten sonra çalıştırın. Gallery'i seçin, Android'in varsayılan dosya yöneticisi açılacak. Arka plana koymak istediğiniz videoyu seçin, videonun sürekli yürütülmesi için Loop Video seçeneğini işaretlediğinizden emin olun. Sesi açmak ya da devre dışı bırakmak da mümkün.

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Sesi devre dışı bırakmak daha doğru olacaktır. Pil ömrü açısından da mantıklı bir hamle. Son olarak Set Live Wallpaper ve SET WALLPAPER butonlarını kullanın. Videoyu dilerseniz sadece ana ekranda ya da ana ekran ile birlikte kilit ekranında da görüntüleyebiliyorsunuz.

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