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Donan – yanıt vermeyen Samsung Galaxy S10'u yeniden başlamaya zorlamak için ne yapılması gerektiğini ele alacağız. Samsung'un güncel üst düzey akıllı telefon modelleri Galaxy S10e, S10 ve S10+ her yıl olduğu gibi yine teknoloji dünyasının önemli gündem maddeleri arasındaki yerini aldı. Üç akıllı telefon modeli de güncel ve üst düzey donanımsal özelliklere ev sahipliği yapıyor.

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Galaxy S10 serisi akıllı telefonlarda bölgeye bağlı olarak Qualcomm Snapdragon 855 veya Samsung Exynos 9820 yongaseti ile 6 GB'dan 12 GB'a kadar uzanan RAM kullanılıyor.

Akıllı telefonlarda bu harika donanımsal bileşenlere rağmen özellikle yazılımsal problemler kaynaklı donma, yanıt vermeme gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunu basitçe aşmak için cihazı yeniden başlatmaya zorlamak (force restart) gerekebilir.

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Donan – Yanıt Vermeyen Samsung Galaxy S10'u Yeniden Başlamaya Zorlamak

Samsung Galaxy S10e, S10 ve S10+ akıllı telefonları yeniden başlatmak için bir donanımsal tuş kombinasyonundan yararlanmanız gerekecek.

Akıllı telefonun güç ve ses azaltma tuşlarına aynı anda basın ve ekran kapanıncaya kadar basılı tutun.

ve tuşlarına aynı anda basın ve ekran kapanıncaya kadar basılı tutun. Bu tuşlara 7 saniyeden daha uzun süre basılı tutmanız gerekebilir.

Akıllı telefon kapanacak ve otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

Cihazın ekranı kapalı kalmaya devam ediyor ve cihazın kapalı olup olmadığını anlayamıyorsanız titreşimi hissedene kadar güç ve ses azaltma tuşlarına basılı tutun.

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