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Apple Watch gerçek bir oyun platformu gibi görünmeyebilir ancak birçok oyun geliştiricisi oldukça ilginç yapımlara imza atıyor. İnteraktif kurgudan beyin jimnastiğine ve RPG'lerden arcade klasiklerine kadar işte en iyi Apple Watch oyunları listesi.

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En İyi Apple Watch Oyunları Listesi

Bu oyunların öncelikli olarak kısa oyun seanslarını hedeflemesi sürpriz olmamalı. Bazıları yalnızca Apple Watch ile oynanabilirken diğerleri hem giyilebilir cihaz hem de iPhone kullanılarak oynanıyor. Şimdi bu oyunlara göz atalım.

Pocket Bandit

Pocket Bandit, Digital Crown'ı mükemmel şekilde kullanan sağlam bir oyun. Yapımda güvenlik kasasını açmaya çalışan bir hırsız rolünü üstleniyorsunuz. Oyun, kasanın kodunu kırmaya yakın olduğunuzda ekranda hangi noktaya dokunduğunuzu bildirmek için dokunsal geribildirimi kullanıyor.

Trivia Crack

Trivia Crack'in muhtemelen tanıtıma ihtiyacı yok. Trivial Pursuit gibi, oyun da size çoktan seçmeli cevapları kullanarak cevaplamanız gereken çeşitli kategorilerden sorular getiriyor. Trivia Crack'i Apple Watch cihazınızdaistediğiniz zaman istediğiniz yerde oynayabilirsiniz.

Elevate

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Elevate, Apple Watch ile uyumlu olan bir uygulama. iPhone'da da mevcut. Bir tür beyin jimnastiği uygulaması olduğu söylenebilir. 2018 yılında Apple tarafından Yılın Uygulaması listesine giren Elevate, her iki cihazda da çalışıyor. Birkaç dakika harcayarak zihninizi test etmek istediğinizde en iyi çözümlerden biri.

Runeblade

Bileğinizde oynayabileceğiniz bir RPG pek olası görünmüyor olabilir, ancak Runeblade'in tam olarak sunduğu şey bu. Oynaması ücretsiz olan fantezi macera oyunu Apple’ın giyilebilir cihazıyla gayet iyi çalışıyor. Oyun geliştirici Everywear Games tarafından hazırlanmış.

Twisty Color

Twisty Color, Digital Crown'ı kullanmanın başka bir ilginç yolunu sunuyor. Oyunda Twister'ı ilgili renge uyacak şekilde çevirerek mümkün olduğunca çok sayıda top toplamanız gerekiyor. Kulağa basit geliyor olabilir, çünkü öyle. Ancak hem eğlenceli hem de bağımlılık oluşturan bir oyun.

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