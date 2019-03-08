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Bir yıl önce Facebook'un milyonlarca kullanıcının kişisel verilerini bir siyasi danışmanlık firmasıyla paylaştığı ortaya çıkmıştı. Cambridge Analytica skandalı şirkete pahalıya mal olmaya devam ediyor. Zira skandalın ilk yaşandığı zamandan bu yana birçok ünlü kullanıcı hesaplarını sildiklerini açıkladı. Buna göre Facebook kullanıcıları bugün Instagram'a geçiş yapmayı sürdürüyor.

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Facebook Kullanıcıları Instagram'a Geçiş Yapıyor

Bu olayın ardından teknoloji devinin gizlilik ihlallerine yol açtığı tespit edilen çok sayıda şüpheli uygulaması olduğu da tespit edildi. Bu da tüm Facebook boykotunu daha da hızlandırdı. Peki boykot bugün ne durumda? Dünyada 1,5 milyar Facebook hesabı bulunuyor. Son araştırmalara göre Kuzey Amerika'daki Facebook kullanıcı sayısı 2018'in son iki çeyreği arasında 183 milyondan 184 milyona yükseldi. Ancak hikayenin arka planında daha fazlası var.

Edison Research tarafından derlenen kapsamlı rapora göre, dünyanın en popüler sosyal ağının aktif ABD kullanıcı tabanı 2017'den bu yana oldukça sert bir şekilde düşüşe geçti. En son tahminler Facebook'un skandaldan bu yana son iki yılda 15 milyon kullanıcısını kaybettiği yönünde. Bu da ABD’nin toplam nüfusunun yüzde 6’sına denk.

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Yine de, Facebook’un hala ABD’de etkileyici bir şekilde 172 milyon kullancısı var. Araştırmaya göre Facebook'tan ayrılan kullanıcılar Instagram'a geçiş yaptılar. Bununla ilgili ilginç olan şey ise Facebook'un Instagram'ın da sahibi olması. Yani şirket aslında pek bir şey kaybetmemiş oluyor.

12 yaş ve üstündeki ABD nüfusunun yüzde 39'unun 2018'de Instagram kullandığı tespit edildi. Günümüzde Facebook'un ana kullanıcı tabanını 12 ve 34 yaş arasındaki kullanıcılar oluşturuyor. Facebook'tan Instagram'a en çok geçiş yapanlar ise yine bu yaş aralığındaki insanlar oluyor.

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