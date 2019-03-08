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LG G8 ThinQ’nun eşsiz OLED ekranı kulak içi kulaklıklara olan ihtiyacı ortadan kaldırmıştı ve şimdiyse bu yeni teknoloji yakında şirketin akıllı saatlerine taşınmaya hazırlanıyor. LG akıllı saatleri hoparlör görevi gören ekranlara sahip olacak.

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LG akıllı saatleri hoparlör görevi gören ekranlara sahip olacak

Henüz onaylanmamasına rağmen, LG kısa süre önce Avrupa'da “Ekran Hoparlörü / Display Speaker” adı altında bir ticari marka başvurusu yaptı. Onaylandığı takdirde, bu markalaşma “akıllı telefonlar için hoparlörler” ve “ses yükselticiler ve ses hoparlörleri olarak çalışan OLED ekranlar" gibi şeyleri kapsayacak. Bu marka başvurusu aynı zamanda, şirket tarafından belirtildiği üzere, “kol saatleri biçimindeki akıllı telefonları” veya genel olarak akıllı saat cihazlarını da kapsıyor.

Ekran hoparlörü nasıl çalışıyor diye merak ediyorsanız şöyle işliyor: LG G8 ThinQ'yu ele alırsak, üzerindeki ekran sesleri üretmek için küçük titreşimler yayıyor. Ardından yerleşik kemik iletimi yoluyla, kullanıcılar konuşma sesini kulaklarını ekranın üst yarısına doğru bastırarak duyabiliyorlar.

Akıllı saatlerde ise kemik iletim kısmı muhtemelen kalkacak. Bunun yerine, LG muhtemelen ekranı kulağınıza yaklaştırmaya gerek duymadan sesin duyulmasını sağlayan farklı bir düzenek sunacak (TV'lerinde bulunana benzer olacak).

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Bu cihazların kompakt boyutları, LG'nin bu ileri teknolojiyi giyilebilir bir alana sığdırmayı başarabilmesini geciktirebilir. Ancak Güney Koreli markanın bunu akıllı telefonlara ilk uygulayan isim olduğu düşünülürse, tarihin kendini akıllı saatlerde tekrar ettiğini görmek şaşırtıcı olmazdı.

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