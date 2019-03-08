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Samsung Galaxy S10 cep telefonu ailesi tüm dünyada önemli bir ilgiyle karşılandı. Cihazlar bu yıl ilk kez deneyimlediğimiz "punch-hole" çentikler ile geliyor. Apple'ın son iPhone'larında kullandığı, içinde sensör ve özçekim kamerasının yer aldığı dev çentiğin yerine Samsung çok daha küçük bir çözümle yola devam etti. Kesinlikle daha zarif ve daha kullanışlı olduğu ortada ancak herkesin bundan yüzde yüz memnun kaldığını söylemek zor. Samsung Galaxy S10 çentiğine özel hazırlanan duvar kağıtları tam olarak bu konuyu ele alıyor.

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Samsung Galaxy S10 Çentiğine Özel Duvar Kağıtları

Apple'ın iPhone tanıtımında kullandığı üst kısmı karartılmış duvar kağıdına benzer şekilde yaratıcı kullanıcılar tarafından hazırlanan bu duvar kağıtları ile zihninizde sanki telefonunuzda koca bir delik yokmuş algısını oluşturabilirsiniz. Tabii her şey yalnızca bununla ilgili değil. Zira kullanıcıların tasarladığı bu duvar kağıtları aslında oldukça eğlenceli.

En etkileyici seçeneklerden biri Samsung Galaxy S10+'ın çift selfie kamerasını bir robotun gözleri haline getiren duvar kağıdı olmuş. Konu yaratıcılık olduğunda internet kullanıcılarının başaramayacağı gerçekten çok az şey bulunuyor. Konu Galaxy S10e'nin veya Galaxy S10'un özçekim deliğine geldiğinde yine eğlenceli seçeneklerle karşılaşmak mümkün. Peki tüm bunlar nerede bulunuyor?

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Bu tür duvar kağıtlarının güzel bir koleksiyonunu nerede bulabileceğinizi merak ediyorsanız, Reddit'ten başka bir yere bakmayın. Topluluk tabanlı web sitesi artık yalnızca Galaxy S10 duvar kağıtlarına adanmış bir alt reddit'e sahip. Bazıları yalnızca AMOLED ekranda güzel görünen resimler olurken, diğerleri ise tamamen delikli ekranı göz önüne alarak oluşturulan duvar kağıtları oluyor. Daha fazla zaman kaybetmemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum