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Samsung One UI arayüzünde saati ekranın sağına taşımak için izlenmesi gereken aşamalara göz atacağız. Samsung'un Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesiyle birlikte sunduğu yeni One UI arabirimi çok sayıda yenilikle geliyor, bunlardan en önemlisi de şüphesiz yeniden tasarlanan arayüz.

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Samsung, One UI ile uygulama ve sayfaların kullanıcının etkileşime gireceği bölümlerine tek elle ulaşımı kolaylaştıran düzenlemeleri hayata geçirmiş durumda. Üst kısımda fontların büyüdüğü ve daha estetik bir sonuç elde edildiği görülüyor.

Arayüzde saatin varsayılan konumunun değiştirilmesi ise birçok kullanıcının hoşlanmadığı bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. Normalde sağda yer alan saatin sol kısma kaydırılması memnuniyetsizlik yarattı.

One UI arayüzünde saatin konumunu beğenmediyseniz ve saati ekranın sağına taşımak istiyorsanız ele aldığımız adımları basitçe takip etmeniz yeterli olacaktır.

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Samsung One UI Arayüzünde Saati Ekranın Sağına Taşıma

Samsung'un Good Lock uygulaması hayli kullanışlı, araç Android 9.0 Pie işletim sistemiyle uyum sağlayabilmesi için güncellendi. Yani Good Lock uygulamasından Android 9.0 Pie işletim sistemi ve One UI arayüzünü çalıştıran Galaxy akıllı telefonunuzda faydalanabileceksiniz.

Öncelikle Samsung'un Galaxy Store mağazasını ziyaret edin ve Good Lock uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.

uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin. Kurulum tamamlanınca uygulamayı çalıştırın ve Q u ickStar 'a dokunarak bu modülü indirin.

u 'a dokunarak bu modülü indirin. Modül indirildiğinde Good Lock uygulamasına geri dönün ve QuickStar 'a dokunarak aracı çalıştırın.

'a dokunarak aracı çalıştırın. Arayüzde üst kısımda yer alan anahtarı etkinleştirin.

Clock position seçeneğine erişin ve saati sağa taşımak istiyorsanız RIGHT'ı seçin. Dilerseniz ortaya alabilir ya da gizleyebilirsiniz.

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