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Sony Xperia 10 Plus şirketin en iddialı akıllı telefonlarından biri olmak için geliyor. Aynı zamanda da oldukça sıra dışı özelliklere sahip. Bunlar arasında 21:9 en boy oranında bir ekran taşıyor olması var. Bu ekranın avantajı ise filmleri siyah şeritler olmadan izleyebiliyor olmanız. Son gelişmeler Sony Xperia 10 Plus'ta ekran değişimi yapmanın çok kolay olduğunu gösterirdi.

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Sony Xperia 10 Plus'ta Ekran Değişimi Yapmak Çok Kolay

Hazırlanan bir video Sony Xperia 10 Plus'ın parçaların ayrılışını gösteriyor. Videoda cihaz en küçük parçasına kadar sökülüyor ve inceleniyor. Telefonda anakartla ekran arasında duran büyük bir metal plaka var. Ekran çerçeveye yapıştırılmış durumda. Ancak bundan sonra her şey kolaylaşıyor. Batarya da yapıştırılmış ancak ancak kolayca çıkarmanızı sağlayan bir mekanizması var.

Sony Xperia 10 Plus'ın anakartındaki tüm yongaların üzerine büyük ısı yayıcıları koymuş. Termal dağılımını daha da iyileştirmek için sırt kısmında bir bakır plaka daha bulunuyor. Genel olarak telefon oldukça iyi bir şekilde bir araya getirilmiş. Bu da %81 ekran – gövde oranına sahip Sony Xperia 10 Plus'ın tamirinin kolay olacağını gösteriyor.

Sony Xperia 10 Plus ekran değişimi işlemi tüm akıllı telefonlar arasında muhtemelen en kolaylardan biri olacak. Bunun yanı sıra diğer cihazlarda olduğu gibi bataryayı değiştirmek için neredeyse tüm parçaların sökülmesi gerekecek. Tüm sökülme işlemi yaklaşık 12 dakika sürüyor.

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Sony Xperia 10 Plus özellikleri:

6.5 inç ekran

21:9 en boy oranı

64 GB depolama

4 GB RAM

3000 mAh batarya

Hızlı şarj

Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti

Su dayanıklılığı: Yok

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