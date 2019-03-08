ZTE'nin Katlanabilir Telefonu Kapaklı Telefon Dönemini Geri Getirebilir

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Ocak ayının başlarında, bir rapor Motorola’nın RAZR modelinin bu yıl içinde katlanabilir bir akıllı telefon olarak döneceğini iddia etmişti. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, yeni bir patent, premium cihazın doğrudan bir rekabetle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Bu rekabet ZTE'den gelecek. Şirketin katlanabilir telefon prototipi bizleri kapaklı telefon dönemine götürüyor.

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ZTE'nin Katlanabilir Kapaklı Telefonu

Önceden yatay olarak katlanabilen bir cihaz patenti alındıktan sonra, Çinli ZTE markası, dikey katlanmayı destekleyen yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Ancak bu tasarım, Motorola'nın geliştirmekte olduğu modelden biraz farklı.

Cihazın önünden başlayarak, patent neredeyse hiç çerçevesi olmayan bir tam ekran tasarıma işaret ediyor. Telefonun tasarlanma şekli paneli dikey olarak katlamaya izin veriyor ancak hepsi bununla sınırlı değil. Ekran katlandığında alt tarafta küçük bir açıklık kalıyor. Bu kısım her zaman görülebiliyor. Tahminler bildirimler, hava durumu, saat veya aramalar ile ilgili bilgi almak için kullanılacağı yönünde.





Arkaya bakıldığında alt kısımda çift kameralı bir kurulum ve bir LED flaş bulunuyor. Diğer taraftan, üst kısımda iki kamera daha var. Ekranın her zaman görünen alanıyla birlikte, akıllı telefon katlandığında bu kameralar özçekim için kullanılabilecek.

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Cihazın diğer detayları arasında alt kısma yerleştirilen hoparlörler ve ayrıca USB Type-C şarj yuvası var. Ne yazık ki sevilen 3.5 mm kulaklık yuvası hiçbir noktada görülemiyor.

Ancak her şey henüz patent aşamasında olduğundan ZTE'nin böyle bir katlanabilir kapaklı telefonu piyasaya çıkaracağının garantisi yok. Her şeye rağmen pazar katlanabilir telefonlarla doldukça uzun vadede fiyatların daha da aşağı çekildiğini görebiliriz. Tabii henüz "gerçek" bir katlanabilir ekranlı telefon görmedik.

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