Android ve iOS İçin Müzik İndirme Uygulamaları

REKLAMLAR

Android ve iOS için müzik indirme uygulamaları ile ilgili bir liste hazırladık. Akış hizmetleri ve çevrimiçi radyo istasyonlarının yaygın hale geldiği bu günlerde artık kendi müzik koleksiyonunuzu oluşturmanıza gerek yok. Aşağıda yer alan müzik servislerine göz atarak dilediğiniz müzikleri Android ve iOS telefonunuza indirebilir ve internet bağlantısı olmadan dinleyebilirsiniz.

REKLAMLAR

Spotify

Spotify şu anda en popüler müzik yayını hizmetidir. Dinlemek için yeni parçalar bulmanızı sağlayan harika bir araca sahip olan servis, ilgi çekici müzikler keşfetmek için en iyi çözüm. Spotify çalma listeleri oluşturmayı, paylaşmayı ve indirmeyi gerçekten kolaylaştırır. iOS ve Android'te mevcuttur.

Apple Müzik

Apple ekosisteminde her şeyi bir arada istiyorsanız Apple Müzik sizin için en iyi seçenek olacak. Spotify'ın aksine ücretsiz olarak kullanılmıyor. Hizmet için aylık 14 TL ödemeniz gerekiyor. Böylece çevrimdışı dinleme için şarkı indirme özelliği aktif hale geliyor.

Çevrimdışı müzik koleksiyonunuzu Apple Music ile oluşturmak çok kolaydır. iPhone'unuzdan Ayarlar> Müzik bölümüne gidip Otomatik İndirmeler'i açabilirsiniz. Şimdi kitaplığınıza eklediğiniz her yeni parça anında iPhone'a indirilir.

Amazon Müzik

Popüler Amazon Müzik servisinin varlığından haberdar olmayabilirsiniz. Milyonlarca Amazon Prime abonesinden biriyseniz, Prime Music'e de erişebilirsiniz. Ücretsiz olmasına rağmen (Prime üyeler için) Prime Music, iPhone veya Android cihazınıza müzik indirmenize izin veriyor.

REKLAMLAR

Halihazırda ekstradan bir yayın servisine ödeme yapmak istemiyorsanız çevrimdışı müzik indirmenize izin veren Prime Music'e de göz atabilirsiniz. Amazon’un müzik keşfetme ve paylaşma özellikleri Spotify kadar iyi değildir ancak basit bir çevrimdışı müzik indiricisi ve oynatıcısı olarak yeterince iyidir.

Pandora

Pandora, akıllı radyo servisiyle tanınan bir uygulamadır. Bir şarkı seçersiniz ve Pandora önünüzdeki birkaç saat boyunca benzer şarkıları çalmaya devam eder. Aylık ödemeyle sahip olunan Pandora Premium ile çevrimdışı dinlemek istediğiniz tüm şarkıları indirebilirsiniz.

Daha fazla şarkı ve albümü keşfetmek için Pandora’nın Music Genom Project çözümünü kullanabilirsiniz. Ardından bu parçaları kitaplığınıza ekler ve uygulama üzerinden indirerek çevrimdışı olarak dinlersiniz.

SoundCloud

Alternatif müzik veya elektronik müzik mixtape'leri arıyorsanız, SoundCloud tam size göredir. En sevdiğiniz türün yeni sanatçılarını bulmak ve desteklemek istiyorsanız SoundCloud iyi bir çözüm. SoundCloud, her yerde kullanılabilen ücretsiz bir müzik akışı servisi olarak bilinir. Ancak, uygulamada müzik indirme özelliği de vardır.

Bazı parçalar ücretsiz planda çevrimdışı olarak indirilebilir. Ancak çoğu parça SoundCloud Go planı ile aylık ödeme yapılarak indiriliyor. SoundCloud Go+ planı ise daha fazla müziği keşfetmenizi sağlıyor. Bu plana özel 30 milyondan fazla parça bulunuyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum