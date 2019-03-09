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Anlık mesajlaşmanın atası SMS, dijital yaşamınızda hala kritik bir rol oynamaktadır. Ne yazık ki, çoğu telefon için, SMS görüşmelerini masaüstünde yönetmenin kolay bir yolu yoktur. Yazımızda bilgisayardan mesaj gönderme uygulamaları için bir liste hazırladık.

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Bilgisayardan Mesaj Gönderme Uygulamaları

Bilgisayar başında çalışırken SMS mesajlarını kontrol etmek zor olabilir. SMS mesajlarını kontrol etmeyi ertelemek ise iş akışınız için pek iyi bir fikir değildir. Bilgisayardan mesaj göndermek ve alınan metin mesajlarını görüntülemek mümkündür.

iMessage (iOS, Mac)

Apple, alternatif SMS istemcilerine izin vermediğinden, önceden yüklenmiş Mesajlar uygulamasıyla idare etmek zorundasınız. Birkaç dezavantajı varken, varsayılan SMS uygulaması bir dizi kullanışlı özellik ile birlikte geliyor. Bunlardan biri Mac’in yerel Mesajlar uygulamasından SMS mesajlarını okumanıza veya yanıtlamanıza izin veren bulut senkronizasyonu özelliğidir.

Mesajlar uygulamasını halihazırda kullanıyor ancak görüşmeleri Mac’ten görüntüleyemiyorsanız, telefonunuzda iCloud Sync özelliğini etkinleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için, Ayarlar > [Adınız] > iCloud bölümüne gidin ve orada Mesajlar'ı açın.

Android Messages (Android)

Android Mesajlar, Google’ın Android telefonlar için varsayılan SMS uygulamasıdır ve bir web istemcisi de vardır. Materyal Tasarım temasına ve tanıdık iki sütunlu bir arayüze sahip.

Ek olarak, karanlık modu ayarlarından etkinleştirebilirsiniz. Tarayıcınızdan da bildirim almak için bir seçenek var. Web uygulamasını kullanarak hem özel hem de grup sohbetleri oluşturabilirsiniz.

Başlamak için Android Mesajlar web sitesini açın. Ardından telefonunuzdaki Mesajlar uygulamasını açın ve üç noktalı menünün altında, Web için Mesajlar'a dokunun. Adımları takip edin, birkaç saniye içinde çevrimiçi olmalısınız.

Pushbullet (Android)

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Telefonunuzdan PC'nize hızlı bir şekilde dosya paylaşmanıza ve bildirimleri görmenize izin vermenin yanı sıra, Pushbullet'in özel bir SMS sekmesi de vardır. Mevcut tüm konuşmalarınızı orada bulacaksınız. Hem metinleri hem de medyaları görüntüleyebilir veya cevaplayabilirsiniz.

Dahası, mevcut bir kişiye veya herhangi bir telefon numarasına yeni bir kısa mesaj gönderme olanağınız bile var.

Pushbullet’in kurulum işlemi sırasında SMS yansıtmayı etkinleştirmediyseniz, önce uygulamayı telefonunuzda başlatın. Ardından, navigasyon çekmecesini ortaya çıkarmak için sol kenardan kaydırın ve SMS'i seçin. SMS senkronizasyonunu etkinleştirdiğinizde, gerekli izinleri vermeniz istenir. Ardından her şey hazır olacak.

Bilgisayarınızda mesajlarınızı görüntülemenin birden fazla yolu vardır. Masaüstü uygulamalarını veya tarayıcı uzantılarını indirebilir veya Pushbullet web sitesinde oturum açabilirsiniz. Pushbullet’in pahalı Pro planı için ödeme yapmazsanız, aylık 100 mesajla sınırlı olduğunuzu unutmayın.

Google Voice (Web)

Google Voice aboneleri, mesajlarını resmi web uygulaması aracılığıyla görüntüleme seçeneğine sahiptir. Yeni mesajlar oluşturabilirsiniz ve hatta medya önizlemelerini görüntüleyebilirsiniz. Aynı sayfada, telefon kayıtlarına, sesli postalara ve diğer öğelere de erişebilirsiniz.

Kullanmak için tek yapmanız gereken, PC'nizdeki Google Voice web sitesine gitmek ve hesabınızla oturum açmaktır.

Listedeki diğer çözümlerin aksine, Google Voice’un web uygulaması, tüm konuşmalarınızı Google’ın sunucularında sakladığından, sürekli telefon bağlantısı gerektirmez. Ancak ne yazık ki şu an için Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlıdır.

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