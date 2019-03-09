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En çok satan telefonlar hangileri son zamanlarda merak edilen konular arasında yer alıyor. Aşağıda Türkiye'de hemen herkesin elinde görebileceğiniz en çok satan 5 telefonu sıraladık. Listeye göz atarak siz de bu konu hakkında fikir edinebilirsiniz.

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En Çok Satan Telefonlar Hangileridir?

Xiaomi Mi 8 Lite

Türkiye'de en çok satan akıllı telefonlarının başında geliyor. Xiaomi Mi 8 Lite hem uygun fiyatı hem de yüksek performansı ile dikkat çeken bir cihaz. Aynı zamanda başarılı bir ekran – gövde oranına ve çeşitli kamera özelliklerine sahip. Hızlı şarjı destekliyor, yavaş çekim videolar kaydedebiliyor ve oldukça hafif bir gövde yapısı sunuyor.

Huawei Mate 20 Lite

Xiaomi Mi 8 Lite'tan sonra en çok satan akıllı telefonlar arasında Huawei Mate 20 Lite bulunuyor. Cihaz 3750 mAh gibi yüksek batarya kapasitesi, yüksek performanslı kameraları ve yine hafif gövdesiyle ilgi topluyor. %82'ye yakın ekran – gövde oranı mevcut ve fiyatına göre yeterli performans sunan bir çipsete sahip.

Xiaomi Pocophone F1

İlk çıktığı günden bu yana sevilerek kullanılan Xiaomi Pocophone F1'i en çok satan akıllı telefonlardan biri haline getiren kuşkusuz uygun fiyatına rağmen 5 bin liralık amiral gemisi telefonlarla aynı performansı sunması. Cihaz bugün bile sınıfının en iyisi ve henüz yanına yaklaşabilen alternatifi olmadı. Belki de Xiaomi Pocophone F2 ile bu başarı yenilenebilir.

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iPhone 7 Plus

iPhone'lar hemen herkesin elinde görebileceğiniz cihazlar arasında yer alıyor. iPhone 7 Plus özellikle düşen fiyatıyla birlikte en çok tercih edilen iPhone olmaya başladı. iOS'in akıcı arayüzünü, minimum yavaşlama ve başarılı kamera performansıyla deneyimlemek isteyenler en çok iPhone 7 Plus'a yöneliyor.

Huawei P Smart 2019

Oyuna sonradan dahil olmanın avantajını kullanan Huawei P Smart 2019 en çok satan akıllı telefonlar arasında en zarif olanı. Su damlası çentik ile geliyor ve devasa bir ekran gövde oranı sunuyor. Buna karşılık oldukça büyük bir ekranı (6.2 inç) ve yeteri kadar geniş batarya kapasitesi var. Hızlı şarj desteklemese de gövdesi hafif ve performansı yeterli düzeyde.

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