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Android, kişilerinizi yeni bir cihaza aktarmak için size birkaç seçenek sunar. Varsayılan olarak, yeni bir cihaz kurduğunuzda her şeyin senkronize edilmesi gerekir, ancak senkronizasyon devre dışı kalsa bile, kişilerinizi taşımak oldukça kolaydır. Peki kişileri yeni Android cihaza aktarmak nasıl yapılır?

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Kişileri Yeni Android Cihaza Aktarmak

Hemen hemen tüm Android cihazlar, kişilerinizi diğer cihazlar arasında senkronize etme yeteneği de dahil olmak üzere Google hizmetleriyle birlikte gelir. Google hesabınızla oturum açtığınızda özellik varsayılan olarak etkin hale gelir. Google Play Store'dan indirebileceğiniz Google Kişiler uygulaması kişileri yeni Android cihaza aktarmak için mükemmeldir. Özelliğin açık olduğundan emin olmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar uygulamasını açıp “Hesaplar”a dokunarak başlayın.

Google hesabınıza dokunun.

“Hesap Senkronizasyonu”na dokunun.

“Rehber” özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Kişilerinizin senkronizasyon için açık olması gerekir.







Hepsi bu kadar. Mevcut kişileriniz Google hesabınızla senkronize edilecek ve yeni cihazda aynı hesapla oturum açtığınızda kişileri yeni Android cihaza aktarmak için gerekli her şeyi yapmış olacaksınız.

İkinci yöntem: Kişileri yedekleyerek aktarmak

Cihazınız Google hizmetlere sahip değilse tüm kişilerinizi barındıran .vcf dosyasını yedeklemeyi seçebilirsiniz. Rehber uygulamasını açarak başlayın, ardından sol üst kısımdaki menü simgesini seçin. Yine, burada Google Kişiler uygulamasını kullanıyoruz.

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Menüdeki “Ayarlar”a dokunun.

Ayarlar ekranında “Dışa Aktar” seçeneğine dokunun.

İzin isteminde “İzin Ver”e dokunun. Bu, Rehber uygulamasının Android cihazınızdaki fotoğraflara, medyaya ve dosyalara erişmesini sağlar.

Sağ alt kısımdaki “Kaydet” düğmesine dokunun.

.Vcf dosyasını yeni cihazınıza aktarmak için bir USB sürücüyü, PC'yi veya bulut hizmetini kullanabilirsiniz. Dosyayı yeni cihaza taşıdığınızda, Rehber uygulamasını tekrar açın. Sol üstteki menü simgesine dokunun.







Menüden “Ayarlar”a dokunun.

Android'in rehber menüsü

Ayarlar ekranında “İçe Aktar”a basın.

Açılan pencerede “.vcf dosyası” öğesini seçin.

Önceki cihazınızdan .vcf dosyasına göz atın ve açın.

Kişileriniz yeni cihaza aktarılacak. Artık sevdiğiniz kişileri aramaya ve mesajlaşmaya başlayabilirsiniz.

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