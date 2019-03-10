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Android telefonda batarya ömrünü uzatma adımlarından söz edeceğiz. Android telefonlar günümüzde geniş batarya kapasiteleri ile gelse de her bataryanın kaderinde olduğu gibi belirli bir sürenin ardından kapasitelerinin bir kısmını kaybederler. Böyle durumlarda telefonda pil ömrünü nasıl uzatabilirim diye merak edebilirsiniz.

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Android Telefonda Batarya Ömrünü Uzatma

Android'in modern versiyonlarında, Android bazı dahili batarya optimizasyonlarına sahiptir. Bunların çoğu varsayılan olarak etkin olsa da, her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak hiçbir zaman zarar vermez.

Oreo, Nougat ve Marshmallow'da: Android'in Pil Optimizasyon Ayarlarını Kontrol Edin.

Bu ayarlara erişmek için pil menüsüne (Ayarlar> Pil) geçin, ardından sağ üst köşedeki üç noktalı menü simgesine dokunun. Oradan, “Batarya optimizasyonu” seçeneğini seçin. Varsayılan olarak optimize edilmemiş uygulamaları gösterecektir. Bunlardan bazıları optimize edilmeyebilir, tamamen normaldir. Diğerleri ise bu mevcut seçeneğe sahip olabilir.





Tüm uygulamaların bir listesini görmek istiyorsanız (hem optimize edilmiş hem de edilmemiş), açılır listeye dokunup “Tüm uygulamalar”ı seçin. Sadece bu listeye göz atmanızı ve düzeltilebilecek herhangi bir şey olup olmadığını görmeniz bile önemli bir fark yaratabilir.

Kablosuz Bağlantıları Devre Dışı Bırakın

Büyük bir fark yaratmasını beklemeyin ancak ihtiyacınız yoksa Wi-Fi, Bluetooth ve GPS'i devre dışı bırakmak pil ömrünüzü en önemli anlarda artırabilir. Modern Android'ler de bu işleme neredeyse gerek kalmadı ancak +%3 ya da +%4 batarya her zaman işinize yarayacaktır. Kullanmadığınız GPS ve Bluetooth gibi servisleri kapatmanız pil ömrüne katkı sağlar. Wi-Fi açıldığında Hücresel Veri otomatik olarak kapanır ancak tam tersi geçerli değildir. Wi-Fi'ı dışarıdayken kapatın ve telefonunuzun civardaki modemleri tarayarak şarj harcamasını önleyin.

Bildirim Ayarlarını Kontrol Edin

Bildirimlerin bataryanızı boşa harcayabileceğini muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu günlerde, uygulamaların çoğu Push Bildirimleri kullanıyor. Sürekli olarak yeni bildirimleri taramak yerine (bataryaya çok fazla etki eder) Push bildirimler kullanmak Android'te daha az pil tüketir. Başka bir deyişle, herhangi bir yeni bilginin olup olmadığını görmek için birkaç dakikada bir internete bağlanan uygulamalar yerine Android cihazda etkin olan hizmetlerden yeni bilgileri kabul etmeye her zaman hazırdır. Bu daha fazla pil verimi sağlar. Konu bildirimler ve şarj tüketimi olduğundan en büyük suçlu genelde Gmail gibi hizmetlerin POP3 servisi olur. Bazı sosyal ağ uygulamaları da bataryanızı buna benzer şekilde hızlı tüketebilir. Bunların bildirimlerini kapatarak tasarruf edebilirsiniz.

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Uygulamaları Otomatik Olarak Uyku Moduna Almak İçin Greenify Kullanın

Bu özellik kuşkusuz Marshmallow öncesi cihazlarla daha alakalı olsa da, aşırı pil tüketiminin yaşandığı durumlarda hala faydalı bir araçtır. Greenify, Android uygulamalarının arka planda sürekli çalışmasını önleme yöntemini kullanarak uygulamaları esasen “uyku” durumuna iten bir uygulamadır. Bu özellik bir uygulamayı kapatmaz. Yalnızca hazırda bekletir. Uygulamayı kurun ve sağ üstten + tuşuna basarak şarj tükettiğini düşündüğünüz uygulamaları ekleyin veya kısaca en sık kullandıklarınızı seçin. Sonuçtan memnun kalmazsanız Greenify'yı doğrudan silebilirsiniz.

Cihazın Aşırı Isınmasına İzin Vermeyin

Bu biraz daha zor olabilir, çünkü sadece ayarlarla yapılabilecek bir şey değildir. Cihaza fiziksel olarak müdahae etmeniz gerekir. Aşırı sıcaklıklar – hem aşırı soğuk hem de aşırı sıcak – bataryanın daha hızlı tükenmesini sağlar.

Örneğin, sıcak bir iklimde yaşadığınızı varsayalım (örneğin, Adana gibi). Temmuz ayları arasında, arabanıza atlıyorsunuz, telefonunuzu bir kenara atıyorsunuz ve Navigasyon'u başlatıyorsunuz. Bu, GPS'inizin kullanımda olduğu, ekranın açık olduğu ve üzerinde sıcak güneşin çarptığı anlamına gelir. Pilinizin en hızlı şekilde tükenmesini sağlayacak en kötü senaryolardan biridir. Lityum iyon piller aşırı soğuk ve sıcaklardan olumsuz etkilenir.

Arka Plan Görevlerini Sonlandıran Uygulamalar Kullanmayın

Son olarak, ne yapılmaması gerektiğini bilmek de önemlidir. Bir numaralı kural: Tek işi arka plan uygulamalarını kapatmak olan araçlar kullanmamaktadır. Bu alışkanlık Blackberry'nin popüler olduğu zamanlara dayanır ve artık geçerli değildir. Greenify gibi çözümlerin dahi – uygulamayı uykuya alan – çok az etkiye sahip olduğu günümüzde arka plan uygulamalarını durmadan kapatmaya gerek yoktur. Bir uygulama arka planda çok şarj harcıyorsa zaten onu kullanmayın.

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