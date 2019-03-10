iPhone Açılmadığında Ne Yapılabilir? (ve iPad)

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iPhone'lar ve iPad'lerin tek görevleri yalnızca açık kalmaktır ancak teknoloji hiçbir zaman mükemmel değildir. Güç düğmesine bastığınızda ekran açılmazsa veya bir hata mesajı görürseniz endişelenmeyin. iPhone açılmadığında her zaman yapılabilecek bir şeyler vardır.

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iPhone Açılmadığında Ne Yapılabilir?

Buradaki talimatlar herhangi bir iPhone veya iPad'in tekrar açılmasını ve düzgün çalışmasını sağlamak içindir. İşe yaramazsa cihazınızın önyüklenmesini önleyen bir donanım sorunu var demektir. Batarya arızası veya anakart arızası bunlardan biri olabilir.

Takın, Şarj Edin ve Bekleyin

Pil tamamen öldüğünde iPhone, iPad veya iPod Touch açılmayabilir. Genellikle, bir iOS cihazını açmaya çalıştığınızda bir tür “zayıf pil” göstergesi görürseniz yeterli pil gücü yoktur. Ancak, pil tamamen ölmüşse size hiçbir şekilde cevap vermez ve sadece siyah ekranla kalırsınız.

iPhone veya iPad'inizi duvardaki bir şarj cihazına bağlayın ve bir süre şarj olmasına izin verin – on beş dakika yeterlidir. Pil tamamen ölü durumdaysa, prize takıp hemen yanıt vermesini bekleyemezsiniz. Şarj etmek için birkaç dakika verin ve kendini açmasını bekleyin. Batarya sağlamsa bu işlem cihazınızın tekrar açılmasını sağlar.

İşe yaramazsa, şarj cihazınızın çalıştığından emin olun. Bozuk bir şarj cihazı veya şarj kablosu şarj olmasını engelleyebilir. Elinizde varsa başka bir şarj cihazı ve kablo deneyin. Ayrıca bilgisayara bağlamayı deneyebilirsiniz.

iPhone 8 veya Daha Yeni iPhone'larda Hard Reset Uygulayın

“Hard reset”, iPhone'unuzu veya iPad'inizi yeniden başlatır; tamamen donmuşsa ve yanıt vermiyorsa yararlıdır. Hard reset işlemi, Ana Ekran düğmesi olmayan iPhone X, iPhone XS, iPhone XR ve yeni iPad Pro'da biraz değişti. Aynı zamanda iPhone 8'de de farklılaştı.

Daha yeni bir iPhone'da hard reset yapmak için, Ses Açma düğmesine kısa basıp bırakın, Ses Kısma düğmesine kısa basıp bırakın ve ardından Yan düğmeye basılı tutun ("Uyku / Uyanma" düğmesi olarak da bilinir.) iPhone yeniden başlatılıncaya kadar Yan düğmeye basılı tutun. Ekranda Apple logosunun göründüğünü göreceksiniz ve düğmeyi bırakabilirsiniz. Bu yaklaşık on saniye sürecek.

On saniyeden fazla beklediyseniz ve hiçbir şey olmadıysa, tekrar deneyin. Düğmelere hızlı bir şekilde art arda basmanız gerekir ve her basış arasında çok uzun süre duraklarsanız işe yaramaz.

iPhone 7 ve Önceki iPhone'larda Hard Reset Gerçekleştirmek

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iPhone'lar ve iPad'ler tıpkı diğer bilgisayarlar gibi tamamen donabilir. Bu olduğunda Güç ve Home düğmeleri hiçbir bir komutunuzu algılamaz. Bunu düzeltmek için yine “Hard Reset” yapın. Geleneksel olarak bir cihazın pilini söküp tekrar takmak Hard Reset anlamına gelir. iPhone'larda ise Güç tuşuna ve home tuşuna aynı anda uzunca bir süre basmanız yeterlidir.

Diğer yandan iPhone 7'de hard reset için güç düğmesine ve ses kısma düğmesine basılı tutmanız gerekiyor. Ekranda Apple logosunu görene kadar iki düğmeye de basılı tutun. Logo on ila yirmi saniye arasında görünmelidir. Apple logosu göründükten sonra iPhone veya iPad'iniz normal şekilde geri yüklenir. (Güç düğmesi ayrıca Uyku / Uyanma düğmesi olarak da bilinir – normalde cihazınızın ekranını açan ve kapatan düğmedir.)

Bu düğme kombinasyonu işe yaramazsa, iPhone veya iPad'inizin bir süre şarj olması gerekebilir. Güç + Home düğmesi ile hard reset yapmadan önce iPhone'u bir süre şarj edin.

iOS İşletim Sistemini iTunes ile Geri Yükleme

Açılmayan iPhone'lar ve iPad'lerde sorun yalnızca yetersiz pil veya donmuş işletim sistemi olmaz. Bazen cihazınızın ekranı açılabilir ve Apple logosu yerine bir hata ekranı görülebilir. Ekranda bir USB kablosu ve bir iTunes logosu resmi gösterilir.

Bu “iTunes'a Bağlanma” ekranıdır, iPhone veya iPad'inizdeki iOS yazılımı zarar gördüğünde ya da başka türlü bozulduğunda ortaya çıkar. Cihazınızın tekrar düzgün bir şekilde çalışmasını ve yeniden başlamasını sağlamak için işletim sistemini geri yüklemeniz gerekir – bunun için PC veya Mac'te iTunes'a ihtiyacınız vardır.

iPhone veya iPad'i iTunes çalıştıran bir bilgisayara bağlayın. iTunes'un kurtarma modunda olan bir cihaz tespit ettiğini belirten bir mesaj görmelisiniz. iTunes, cihazınızın “güncellenmesini ya da geri yüklenmesini gerektiren” bir sorun olduğunu size bildirecek. Muhtemelen en son iOS yazılımını Apple'dan indirecek ve geri yükleme yapacaktır.

Geri yükleme işlemi, iPhone veya iPad'inizdeki dosyaları ve verileri siler, ancak cihazınız önyükleme yapmazsa zaten erişilemez durumda kalırlar. Verilerinizi daha sonra bir iCloud yedeğinden kurtarabilirsiniz.

Herhangi bir iPhone veya iPad'i kapatarak ve bir USB kablosuyla bir bilgisayara takarak kurtarma moduna geçirebilirsiniz. Giriş düğmesine basın ve USB kablosunu takarken basılı tutmaya devam edin. Bilgisayarınızda iTunes yüklü olduğundan emin olun.

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